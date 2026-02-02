Europa dobila pet jednoroga u siječnju 2026.

Europski startup ekosustav dodao je u siječnju 2026. pet novih "jednoroga" - tvrtki vrijednih preko milijardu američkih dolara

ponedjeljak, 2. veljače 2026. u 06:15
📷 twa
twa

Među njima su belgijski Aikido Security sa sjedištem, Cast AI s porijeklom iz Litve, francuska tvrtka za obrambenu tehnologiju Harmattan AI, njemački pružatelj ESG softvera Osapiens i ukrajinsko tržište obrazovnih tehnologija Preply. Pet novih jednoroga u siječnju u Europi ukazuju na kontinuirani snažan interes rizičnog kapitala za inovativnu tehnologiju u različitim sektorima, unatoč općenito opreznom tržištu.

Novi europski jednorozi dolaze iz ključnih tehnoloških sektore, od kibernetičke sigurnosti i optimizacije clouda do obrambene tehnologije, ESG softvera i obrazovne tehnologije.

Aikido Security, belgijska tvrtka za kibernetičku sigurnost, dosegla je vrijednost od milijardu dolara nakon runde financiranja serije B od 60 milijuna dolara koju je predvodio DST Global. Tvrtka je izvijestila o peterostrukom povećanju prihoda i gotovo trostrukom porastu broja kupaca u protekloj godini, koristeći svoju jedinstvenu platformu koja osigurava cijeli životni ciklus softvera za više od 100.000 timova diljem svijeta.

Cast AI, tvrtka za optimizaciju u cloudu s litavskim korijenima, također je premašila vrijednost od milijardu dolara kroz strateško ulaganje Pacific Alliance Venturesa. Tvrtka sa sjedištem na Floridi prepoznata je kao peti litavski jednorog i pokrenula je OMNI Compute for AI, osmišljen za pojednostavljenje implementacije AI radnog opterećenja i rješavanje ograničenja kapaciteta GPU-a.

Francuski Harmattan AI, startup za obrambenu tehnologiju osnovan tek 2024. godine, postigao je procjenu vrijednosti od 1,4 milijarde dolara nakon što je osigurao 200 milijuna dolara u financiranju serije B koje je predvodio Dassault Aviation. Ta runda financiranja također je učvrstila šire partnerstvo usmjereno na integraciju umjetne inteligencije u buduće sustave borbenog zrakoplovstva, a tvrtka je već osigurala sporazume s francuskim i britanskim ministarstvima obrane.

Osapiens, njemačka ESG softverska tvrtka, dosegla je vrijednost veću od 1,1 milijarde dolara sa svojom rundom financiranja serije C od 100 milijuna dolara, koju je predvodio Decarbonization Partners, zajedničko ulaganje BlackRocka i Temaseka. Osnovan 2018. godine, Osapiens pruža alate za izvještavanje o održivosti i usklađenost s podacima za više od 2.400 klijenata diljem svijeta.

Preply, platforma za učenje jezika s ukrajinskim osnivačima, stekla je status jednoroga s vrijednošću od 1,2 milijarde dolara nakon runde serije D od 150 milijuna dolara koju je predvodio WestCap. Tvrtka, koja zapošljava značajan tim u Kijevu, planira iskoristiti financiranje za proširenje svoje baze talenata za umjetnu inteligenciju u svojim globalnim uredima.

