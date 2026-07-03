Erste banka aranžirala prvo izdanje mini obveznice za Comping d.o.o.

Erste & Steiermärkische Bank d.d. (Erste banka) aranžirala je prvo izdanje mini obveznice za svog klijenta, tvrtku Comping d.o.o., u ukupnom iznosu od 5 milijuna eura

Obveznice su izdane 30. lipnja 2026., s jednokratnim dospijećem 30. lipnja 2029. U ovoj transakciji Erste banka ima ulogu agenta te, kao jedini ulagatelj, upisuje cjelokupno izdanje mini obveznica u svoj portfelj.

Ovo izdanje predstavlja prvu mini obveznicu realiziranu uz potporu Erste banke, namijenjenu malim i srednjim poduzećima (SME), čime banka dodatno proširuje spektar financijskih rješenja dostupnih tom segmentu klijenata.

Mini obveznica izdana je uz potporu Europskog investicijskog fonda (EIF), koji je Erste banci odobrio jamstvo u ukupnom iznosu od 29 milijuna eura u okviru programa InvestEU. Ta je suradnja omogućila uvođenje mini obveznica kao alternativnog instrumenta financiranja na hrvatskom tržištu te dodatno osnažila ponudu financijskih proizvoda za SME klijente, uz tradicionalne kreditne proizvode.

Mini obveznice posebno su namijenjene poduzećima u fazi rasta, onima koja ulažu u inovacije ili traže fleksibilnije uvjete financiranja. Osim što omogućuju pristup kapitalu bez promjene vlasničke strukture, taj instrument poduzećima pruža veću fleksibilnost u strukturiranju financiranja i optimizaciji kapitalne strukture.