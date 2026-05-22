Ericsson Nikola Tesla sklopio ugovore vrijedne 24 milijuna eura

S Ministarstvom zdravstva potpisan je ugovor o javnoj nabavi usluga podrške i korektivnog održavanja te adaptivnog održavanja CEZIH podustava 1 u razdoblju od 24 mjeseca. Također, s više bolnica ugovoreni su poslovi u području bolničkih informacijskih sustava.



ENT i HEP potpisali su okvirni dvogodišnji sporazum o nadogradnji i održavanju komutacijskog sustava koji uključuje usluge održavanja, projektiranja, implementaciju nadogradnje i specijalističku obuku . S HEP-om ODS potpisan je okvirni dvogodišnji sporazum za održavanje mikrovalnih veza MINILINK-Slavonija.



S Ministarstvom turizma i sporta ugovorene su usluge razvoja i uspostave aplikativnog rješenja za poslovnu integraciju u turizmu.



S Hrvatskim cestama ugovorene su usluge stručne tehničke podrške u sklopu projekta NAPCORE-X.



S Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ugovoreno je održavanje Once Only Technical System (OOTS) platforme za razmjenu servisa na razini Europske unije.