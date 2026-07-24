Ericsson Nikola Tesla: Rast prihoda i dobiti, veći fokus na obranu

Prihodi od prodaje Ericsson Nikola Tesla Grupe u prvom polugodištu 2026. godine porasli su za 18,2 posto, na 130,9 milijuna eura. Ugovoreni poslovi dosegnuli su vrijednost od 166,4 milijuna €. Operativna dobit povećana je za 17,4 posto na 13,4 milijuna €, a neto dobit iznosi 11 milijuna €.



Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosio je 10,9 milijuna €. Predsjednik uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović smatra kako su poslovna kretanja u drugom tromjesečju usporediva s trendovima iz prvog ovogodišnjeg tromjesečja.



U segmentu Telekom rješenja sklopljen je novi višegodišnji ugovor s A1 Hrvatska, kojim Ericsson Nikola Tesla ostaje jedini isporučitelj radijskog dijela mobilne mreže i pružatelj usluga održavanja u narednom petogodišnjem razdoblju. Nastavljena je i uspješna suradnja na modernizaciji i proširenju mrežne infrastrukture s Hrvatskim Telekomom te operatorima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.



U segmentu Digitalnog društva ugovorili su i realizirali projekte digitalne transformacije te razvijali rješenja za kritične komunikacije i sustave za kritične zadaće. Riječ je o projektima u području zdravstva, javne uprave, energetike te javne i nacionalne sigurnosti.

Između ostalog, sklopljen je novi dvogodišnji ugovor za podršku i razvoj sustava CEZIH. Krajnović je istaknuo kako dodatne poslovne prilike razvijaju u području sustava za kritične zadaće suradnjom s vodećim hrvatskim tehnološkim i znanstvenim institucijama, uz sve snažnije pozicioniranje kompanije u segmentima obrane i nacionalne sigurnosti.



U segmentu Softverskog inženjerstva i usluga su proširili razvojne odgovornosti u području radijskih pristupnih mreža te ojačali kompetencije za razvoj 5G i budućih 6G mreža. Paralelno nastavljaju transformaciju procesa razvoja softvera primjenom umjetne inteligencije, s fokusom na uvođenje novih AI alata i načina rada kojima se dodatno povećavaju učinkovitost i kvaliteta razvoja.