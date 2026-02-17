ENT: Pad prihoda od izvoza, u pripremi nova strategija

Ukupni prihodi od prodaje Ericsson NIkola Tesle Grupe (ENT) iznosili su 238,6 milijuna eura (-4,4 posto manje nego u 2024. godini), ponajprije zbog niže razine aktivnosti na izvoznim tržištima te nešto slabije potražnje na domaćem tržištu. Pad prihoda od izvoza rezultat je završetka velikog projekta modernizacije mobilne mreže Telekom Kosova.



Bruto dobit iznosi 28,3 milijuna eura (približno kao i lani), uz rast bruto marže na 11,9 posto, što je rezultat povoljnog prodajnog miksa te aktivnosti usmjerenih na optimizaciju poslovanja i troškovnu učinkovitost. Operativna dobit iznosi 20,9 milijuna eura uz operativnu maržu od 8,8 posto, dok je neto dobit porasla na 17,7 milijuna eura zahvaljujući nižem poreznom opterećenju.



Novčani tok od poslovnih aktivnosti ostvaren je u iznosu od 17,5 milijuna eura, a bilanca ostaje stabilna, s udjelom vlastitog kapitala od 41 posto u ukupnoj imovini.



U ENT-u očekuju rast prihoda od segmenta Digitalnog društva, ponajprije kroz investicijske cikluse vezane uz nastavak projekta nadzora vanjskih granica Europske unije te digitalnu transformaciju javnog i privatnog sektora. U pripremi je nova dugoročna strategija ENT 2030.



Uprava i nadzorni odbor predložit će isplatu dividende u iznosu od 13,52 eura po dionici.