Energija sve kritičniji resurs umjetne inteligencije

Prema aktualnim procjenama, podatkovni centri sada troše ogromne količine električne energije, a potrošnja nezaustavljivo raste

Mreža ponedjeljak, 6. travnja 2026. u 23:42
📷 ilustracija ChatGPT
ilustracija ChatGPT

Dok se javne rasprave o umjetnoj inteligenciji i dalje vrte oko izbora modela, performansi i regulatornih okvira, najveće tehnološke kompanije tiho rješavaju problem koji bi mogao definirati cijelu industriju u sljedećem desetljeću — dostupnost električne energije.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) procjenjuje da je potrošnja električne energije podatkovnih centara u 2024. godini iznosila oko 415 teravat-sati (TWh), što čini približno 1,5% globalne potrošnje električne energije. Godišnji rast potrošnje električne energije podatkovnih centara je 12% u posljednjih pet godina. Projekcije IEA-e sugeriraju da bi do 2030. godine globalna potrošnja električne energije podatkovnih centara mogla doseći 945 TWh u osnovnom scenariju, što bi predstavljalo gotovo 3% ukupne globalne potrošnje električne energije . U scenariju ubrzanog rasta AI-ja (Lift-Off Case), ta bi brojka do 2035. godine mogla premašiti 1.700 TWh, čineći 4,4% globalne potražnje za električnom energijom. Goldman Sachs Research dodatno naglašava ovaj trend, predviđajući da će potražnja za električnom energijom podatkovnih centara porasti za 165% do 2030. u usporedbi s 2023. godinom, a nedavne revizije prognoza povećale su tu brojku na 220% zbog naglog porasta AI aktivnosti. Time bi infrastruktura za umjetnu inteligenciju postala jedan od najvećih pojedinačnih potrošača energije na svijetu.

Tehnološki divovi okreću se NE

U tom kontekstu, vodeći igrači poput Meta, Google, Amazon i Microsoft sve intenzivnije ulažu u dugoročne izvore energije. Iako su obnovljivi izvori i dalje važan dio strategije, sve je veći fokus na stabilnim, kontinuiranim izvorima poput nuklearne energije.

Microsoft je, primjerice, sklopio 20-godišnji ugovor o kupnji električne energije (PPA) s tvrtkom Constellation Energy, čime će se omogućiti ponovno pokretanje Jedinice 1 nuklearne elektrane Three Mile Island (kapaciteta 835 MW) do 2028. godine.

Google istražuje primjenu malih modularnih reaktora (SMR) i potpisao je sporazum s tvrtkom Kairos Power za implementaciju flote SMR-ova ukupnog kapaciteta 500 MW do 2030.-2035. godine.

Amazon kroz svoju cloud diviziju AWS osigurava energiju na globalnoj razini, a nedavno je objavljeno da je sklopio ugovor vrijedan 650 milijuna dolara s Talen Energyjem za izgradnju podatkovnog centra pored nuklearne elektrane Susquehanna (kapaciteta 960 MW).

Meta također sklapa dugoročne ugovore o opskrbi energijom kako bi podržala rast svojih AI operacija, aktivno istražujući nuklearnu energiju kao dio svojih projekata "AI na nuklearni pogon".

Three Mile Island je zatvorena nakon havarije, no za potrebe Microsofta ponovno je pokrenuta 📷 wikipedia
Three Mile Island je zatvorena nakon havarije, no za potrebe Microsofta ponovno je pokrenuta wikipedia

Energija kao novo usko grlo

Za razliku od prethodnih faza razvoja IT industrije — gdje su ključna ograničenja bila propusnost mreže, dostupnost cloud infrastrukture ili proizvodnja čipova — sada se sve jasnije profilira novo usko grlo: stabilna opskrba električnom energijom. Napredni AI sustavi zahtijevaju kontinuirani rad velikih GPU klastera, često bez prekida. Primjerice, NVIDIA-ina Blackwell arhitektura, iako energetski učinkovitija po TFLOPS-u, značajno povećava gustoću snage po stalku (do 120 kW po stalku), što zahtijeva napredne sustave hlađenja i iznimno stabilnu opskrbu energijom. U takvom okruženju, povremeni ili nestabilni izvori energije nisu dovoljni. Bez tzv. baseload kapaciteta, čak i najnapredniji modeli ostaju neiskorišteni. 

📷 ilustracija Manus
ilustracija Manus

Geopolitička dimenzija AI

Razvoj AI infrastrukture sve više dobiva i geopolitičku dimenziju. Države poput Francuske, koje već imaju snažnu nuklearnu energetsku bazu, nalaze se u povoljnijoj poziciji. Predsjednik Emanuel Macron je u ožujku 2026. godine jasno izjavio da će Francuska iskoristiti svoju nuklearnu flotu kako bi privukla AI podatkovne centre, pozicionirajući zemlju kao europsko AI središte. Problem u Francuskoj sve više postaje pregrijavanje rijeka koje skuže za hlađenje velikog broja nuklearnih elektrana. Zbog toga mnoge elektrane rade smanjenim ili minimalnim kapacitetom.

Istovremeno, Saudijska Arabija ulaže značajna sredstva u razvoj vlastitih AI kapaciteta u sklopu svoje Vizije 2030, s očekivanim financijskim dobitkom od 3 do 5 milijardi dolara povezanih s AI-jem do 2025. godine. Indija se također profilira kao značajan igrač u AI-ju, s masivnim rastom podatkovnih centara, iako se suočava s izazovima energetske stabilnosti. No pitanje više nije samo tko može razviti napredne modele, već tko ih može dugoročno i pouzdano pokretati.

podatkovni centar u Ashburnu, država Virginia, SAD
podatkovni centar u Ashburnu, država Virginia, SAD

Strateško pitanje

Industrija je već prošla kroz nekoliko ključnih faza — od borbe za mrežnu propusnost početkom 2000-ih, preko dominacije cloud tehnologija 2010-ih, do aktualne utrke u proizvodnji čipova, u kojoj prednjači NVIDIA. Sada se fokus pomiče na energiju kao temeljni resurs. Drugim riječima, dok dio tržišta i dalje optimizira korištenje API-ja i modela, najveće tvrtke ulažu u infrastrukturu koja će omogućiti njihovo dugoročno korištenje.

Kako se umjetna inteligencija sve više integrira u ključne poslovne i društvene sustave, pitanje energije prelazi iz operativnog u strateško. Bez pouzdane i dugoročno održive opskrbe električnom energijom, razvoj umjetne inteligencije mogao bi naići na ograničenja koja nisu tehničke, već infrastrukturne prirode. U tom kontekstu, kontrola nad energijom postaje presudna.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi