Dvoznamenkasti rast cijena računala u Europi

Prosječne cijene prijenosnih i stolnih računala u Europi porasle su za dvoznamenkasti postotak zbog smanjene dostupnosti memorije. Svi proizvođači osobnih računala bore se s nedostatkom DRAM-a i NAND-a jer proizvođači komponenti daju prioritet proizvodnji memorijskih čipova velike propusnosti s većom maržom, kakve se koristi u poslužiteljima za umjetnu inteligenciju. Trošak memorije više se nego učetverostručio u 12 mjeseci.



Prema podacima tvrtke Analyst Context, prosječne cijene prijenosnih računala porasle za 11,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, a cijene stolnih računala za 10,5 posto putem europske distribucije u prvih šest tjedana drugog kvartala. Prihod ostvaren od prodaje porastao je za 12 posto za mobilna računala i dva posto za stolna računala. To je unatoč smanjenju prodaje po jedinicama za tri posto za prijenosna računala i sedam posto za stolna računala.



Krajnji korisnici odgodili su kupnju u prvom tromjesečju kako bi izbjegli očekivani porast cijena, koji bi mogao biti nastavljen barem do kraja ove godine, a vjerojatno i u sljedećoj.



Analitičari su prethodno upozoravali kako bi prijenosna računala s cijenom ispod 500 američkih dolara mogla nestati 2026. godine jer dobavljači nisu u mogućnosti ili ne žele proizvoditi proizvode po tim cijenama.

U Contextu procjenjuju kako je Appleov MacBook Neo činio trećinu prodaje Appleovih prijenosnih računala u Europi, otprilike na razini MacBook Aira.