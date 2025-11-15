Disney se sprema na dulji rat s YouTubeom oko televizije

Walt Disney se priprema za potencijalno dulji okršaj s YouTube TV-om oko distribucije svojih televizijskih mreža. Disneyjeve mreže nestale su s YouTube TV-a - četvrtog najvećeg pružatelja plaćene televizije u SAD-u s oko 10 milijuna pretplatnika - 30. listopada. NBCUniversal je imao sličan spor s YouTube TV-om ranije ove godine. Analitičari Morgan Stanleyja procjenjuju kako bi 14-dnevni prekid YouTube TV-a koštao Disney oko 60 milijuna američkih dolara prihoda.



Disneyjev kvartalni prihod bio je usporediv s onim od prije godinu dana i iznosio je 22,5 milijardi USD, ali manje od analitičarske prognoze od 22,75 milijardi dolara. Dobit u odjelu za tradicionalnu televiziju pala je za 21 posto, na 391 milijun USD. Prihodi od ESPN-a također su pali. Odjel za streaming povećao je prihode za 39 posto, na 352 mil. USD. Disney je više uložio u streaming i svoje parkove kako bi nadoknadio pad tradicionalnog emitiranja i kabelske televizije u cijeloj industriji. Također traže načine kako upogoniti umjetnu inteligenciju uz zaštitu intelektualnog vlasništva, kao i kako omogućiti pretplatnicima na Disney+ stvaranje kratkih sadržaja.



Tijekom proteklog tromjesečja dodali su 12,5 mil. pretplatnika na Disney+ i Hulu, dosegnuvši ukupno 196 milijuna. Operativni prihod u odjelu za zabavu pao je za više od trećine na 691 mil. USD nakon što ovogodišnji filmovi nisu uspjeli dostići uspjeh prošlogodišnjih hitova "Inside Out 2" i "Deadpool & Wolverine".

