Disney se sprema na dulji rat s YouTubeom oko televizije

Analitičari Morgan Stanleyja procjenjuju kako bi 14-dnevni prekid YouTube TV-a koštao Disney oko 60 milijuna američkih dolara prihoda.

Mreža subota, 15. studenog 2025. u 06:15
📷 Alexandra Brandi (Unsplash)
Alexandra Brandi (Unsplash)

Walt Disney se priprema za potencijalno dulji okršaj s YouTube TV-om oko distribucije svojih televizijskih mreža. Disneyjeve mreže nestale su s YouTube TV-a - četvrtog najvećeg pružatelja plaćene televizije u SAD-u s oko 10 milijuna pretplatnika - 30. listopada. NBCUniversal je imao sličan spor s YouTube TV-om ranije ove godine. Analitičari Morgan Stanleyja procjenjuju kako bi 14-dnevni prekid YouTube TV-a koštao Disney oko 60 milijuna američkih dolara prihoda. 

Disneyjev kvartalni prihod bio je usporediv s onim od prije godinu dana i iznosio je 22,5 milijardi USD, ali manje od analitičarske prognoze od 22,75 milijardi dolara. Dobit u odjelu za tradicionalnu televiziju pala je za 21 posto, na 391 milijun USD. Prihodi od ESPN-a također su pali. Odjel za streaming povećao je prihode za 39 posto, na 352 mil. USD. Disney je više uložio u streaming i svoje parkove kako bi nadoknadio pad tradicionalnog emitiranja i kabelske televizije u cijeloj industriji. Također traže načine kako upogoniti umjetnu inteligenciju uz zaštitu intelektualnog vlasništva, kao i kako omogućiti pretplatnicima na Disney+ stvaranje kratkih sadržaja.

Tijekom proteklog tromjesečja dodali su 12,5 mil. pretplatnika na Disney+ i Hulu, dosegnuvši ukupno 196 milijuna. Operativni prihod u odjelu za zabavu pao je za više od trećine na 691 mil. USD nakon što ovogodišnji filmovi nisu uspjeli dostići uspjeh prošlogodišnjih hitova "Inside Out 2" i "Deadpool & Wolverine".
 



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija