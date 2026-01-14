Discord zatražio inicijalnu javnu ponudu dionica

Ipak, o tom se potezu i dalje raspravlja u sklopu tvrtke, pa bi se moglo dogoditi i odustajanje.

Platforma za brbljanje Discord potajno je podnijela zahtjev za inicijalnu javnu ponudu dionica u Sjedinjenim Državama. Ipak, o tom se potezu i dalje raspravlja u sklopu tvrtke, pa bi se moglo dogoditi i odustajanje.



Discord, osnovan 2015. godine, nudi mogućnosti glasovnog, video i tekstualnog chata namijenjene igračima i streamerima. Imao je više od 200 milijuna aktivnih korisnika mjesečno, prema podacima s njegove web stranice iz prosinca.



Američko tržište inicijalnih javnih ponuda dionica ponovno je dobilo na zamahu tijekom 2025. nakon gotovo tri godine slabe aktivnosti. Nade u snažniji oporavak ublažila je volatilnost uzrokovana carinama, dugotrajna obustava rada američke savezne vlade i rasprodaja dionica umjetne inteligencije krajem godine.