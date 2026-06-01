Digital Realty i Mistral AI u strateškom partnerstvu

Digital Realty je najavio strateško partnerstvo s tvrtkom Mistral AI radi proširenja naprednih računalnih kapaciteta i podrške lokaliziranim implementacijama umjetne inteligencije. Implementacija može pomoći u zadovoljavanju rastuće potražnje poduzeća za aplikacijama temeljenima na umjetnoj inteligenciji, istovremeno doprinoseći skalabilnoj infrastrukturi za računalstvo umjetne inteligencije u Europi.



Mistral AI će koristiti infrastrukturu u kampusu Paris South, s podrškom za računalstvo visoke gustoće i napredne tehnologije hlađenja, između ostalog. Osim računalnih kapaciteta, partnerstvo također omogućuje Mistral AI-ju korištenje platforme tvrtke Digital Realty, koja okuplja tisuće poduzeća, pružatelja digitalnih usluga i tehnoloških partnera. Ova blizina omogućuje poduzećima pristup uslugama umjetne inteligencije s niskom latencijom.



"Naša platforma data centara omogućuje brzo skaliranje, uz pristup i implementaciju usluga umjetne inteligencije unutar sigurnog i učinkovitog okruženja", rekao je Fabrice Coquio, viši potpredsjednik tvrtke Digital Realty i generalni direktor tvrtke Digital Realty u Francuskoj.