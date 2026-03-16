Dean Krušić dolazi na čelo Combisa

Od 1. svibnja 2026. funkciju direktora i člana uprave Combisa preuzima Dean Krušić. Dosadašnja direktorica Marijana Bačić, koja je Combis vodila od svibnja 2025. godine, i dalje će biti članica uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma (HT), što uključuje i nadležnost za ICT segment poslovanja.



"Krušić odlično poznaje HT Grupu i ICT industriju te je na različitim rukovodećim funkcijama pokazao inovativnost, odlučnost i sposobnost pretvaranja strateške vizije u tehničku stvarnost. Fokus Combisa u sljedećoj fazi rasta i razvoja bit će inovacije, umjetna inteligencija i moderna ICT rješenja", rekla je Nataša Rapaić, predsjednica nadzornog odbora Combisa i predsjednica uprave Hrvatskog Telekoma.

Krušić je posljednjih deset godina bio u HT-u na raznim rukovodećim pozicijama radio na razvoju ICT proizvoda i rješenja te poslovanja. Od 2022. godine odgovoran je za cjelokupni portfelj ICT standardnih proizvoda, uključujući infrastrukturne (IaaS), aplikativne (SaaS) i sigurnosne domene.



Prethodno je vodio strateške ICT programe kao projektni direktor (2019.-2022.), a prije toga obnašao funkcije voditelja ICT grupe (2016.-2019.) i ICT product managera (2013.-2016.). Tijekom karijere vodio je razvoj enterprise cloud strategija, sigurnosnog portfelja te program sinergije HT-a i Combisa.



"Uzimajući u obzir ekspertizu koju Combis posjeduje i sposobnost naših stručnjaka u prevođenju ideja u moderna ICT rješenja, plan i vizija su jasni - nastaviti putanju rasta i dodatno ojačati Combisovu poziciju vodećeg sistem integratora u Hrvatskoj i regiji", najavio je Dean Krušić.

