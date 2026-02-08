Daytona dobila 24 milijuna USD za virtualna računala za AI agente

Investiciju je predvodio FirstMark Capital, koji je dosad uložio u Airbnb, Pinterest, Shopify, Discord i Riot Games

Mreža nedjelja, 8. veljače 2026. u 07:10
Goran Draganić, Ivan Burazin i Vedran Jukić 📷 Daytona
Tehnološka tvrtka Daytona, koju su osnovali Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić, uspješno je zatvorila investicijsku rundu serije A, vrijednu 24 milijuna američkih dolara. Investiciju je predvodio FirstMark Capital, koji je dosad uložio u Airbnb, Pinterest, Shopify, Discord i Riot Games. Rundu su podržali i dosadašnji investitori.

Današnji sustavi u računalnom oblaku dizajnirani su za tradicionalne, statične aplikacije. AI agenti funkcioniraju drukčije. Daytona to rješava "sandbox" sustavom, virtualnim računalima koja se u milisekundama konfiguriraju prema potrebama agenta, poput memorije ili trajanja rada. Aktivni su samo dok traje zadatak, što bi trebalo donijeti povećanu sigurnost i smanjiti troškove.

"Vjerujemo kako je u tijeku ključna promjena u tehnologiji – prijelaz s infrastrukture prilagođene ljudima na prilagođenu AI agentima. Daytona omogućuje da svaki AI agent dobije svoje računalo koje se pokreće u milisekundama. To je temeljni gradivni blok nove ekonomije temeljene na umjetnoj inteligenciji", rekao je Matt Turck, partner u FirstMarku i novi član upravnog odbora Daytone.

U Daytoni tvrde kako kreiraju milijune sandboxa dnevno. Novu investiciju koristit će za proširenje kapaciteta i globalnu ekspanziju. Iako se sjedište tvrtke nalazi u New Yorku, a većina ključnih kupaca u San Franciscu, većina tima (koji trenutno broji 20 ljudi ), operira iz ureda u Splitu i Zagrebu.

