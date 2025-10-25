Cilj nove kineske petoljetke: Postizanje tehnološke neovisnosti

Kineski novi petogodišnji plan - sveobuhvatni prijedlog politike za sljedeći mandat vodstva Komunističke partije Kine - usmjeren je na postizanje tehnološke neovisnosti i smanjenje izloženosti na inozemne pritiske. Plan još nije službeno usvojen, ali je objavljen prije sastanka na vrhu predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Xi Jinpinga u Južnoj Koreji.



Glavni fokus prijedloga je učiniti kinesku tehnološku i znanstvenu industriju samostalnom i manje ovisnom o proizvodima koje stvaraju međunarodne tvrtke. Posebna je pozornost posvećena razvoju područja poput poluvodiča i umjetne inteligencije, koja se trenutno oslanjaju na proizvode američkih tvrtki poput Nvidije i OpenAI-ja. Kina se također nada povećati domaću potrošnju i učiniti zemlju manje ovisnom o izvozu.



Novi petogodišnji plan uglavnom se nadovezuje na prethodni petogodišnji plan koji je Kina postavila tijekom Trumpovog prvog mandata, a koji se usredotočio na ulaganje u tehnologiju kao dio gospodarskog oporavka zemlje od pandemije koronavirusa uzročnika bolesti COVID-19. Cilja nastaviti rast kineske industrije vjetra i sunca te "ubrzati sveobuhvatnu zelenu transformaciju gospodarskog i društvenog razvoja".