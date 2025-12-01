Četiri diva AI-ja ostvarilo polovicu rasta američke burze

Do 24. studenog 2025. tržišna vrijednost S&P 500 porasla je za 7,5 bilijuna američkih dolara, što je povećanje od 14,4% u odnosu na početak godine

Mreža ponedjeljak, 1. prosinca 2025. u 06:15

Četiri glavne tvrtke povezane s umjetnom inteligencijom činile su polovicu ukupnih dobitaka indeksa:

· Alphabet: 20,0% ukupnih dobitaka S&P 500 (1,51 bilijuna USD)

· Nvidia: 15,2% (1,15 bilijuna dolara)

· Broadcom: 9,3% (0,70 bilijuna dolara)

· Microsoft: 5,2% (0,39 bilijuna dolara)

Zajedno su ove četiri tvrtke pridonijele 49,7% rastu indeksa. Preostalih šest tvrtki među 10 najvećih doprinositelja dodalo je zajedno 13,0% (0,98 bilijuna dolara). 



