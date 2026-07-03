BYD konačno sustigao Teslu na globalnom tržištu

Upravo je ta tvrtka dokazala da se električni automobili mogu proizvoditi u velikim količinama, popularizirala ih te postavila rekorde u isporukama koje konkurenti godinama nisu mogli dostići.

No, podaci o prodaji u posljednjih sedam godina pokazuju da se ravnoteža snaga promijenila. Kineski BYD, nakon godina stabilnog rasta, pretekao je Teslu u prodaji potpuno električnih vozila na baterije (BEV), čime je okončan Teslin dugogodišnji liderski položaj.

Glavni razlog nije kinesko, nego inozemna tržišta, na kojima BYD-ova prodaja snažno raste čak i dok potražnja na domaćem tržištu slabi.

Prekretnica se dogodila oko 2022. godine. Dok je Tesla nastavila rasti, BYD-ova prodaja počela je rasti znatno bržim tempom. Do 2024. godine razlika između dviju tvrtki gotovo je nestala, a 2025. godine BYD je preuzeo vodeću poziciju, što predstavlja jednu od najvećih promjena u industriji električnih vozila otkako je Tesla postala tržišni lider.

Trend je posebno zanimljiv jer Teslin pad nije glavni razlog promjene. Podaci pokazuju da se rast Tesline prodaje usporio, dok je BYD-ov rast nastavio ubrzavati.

Tesline godišnje isporuke i dalje su ostale na povijesno visokim razinama, no stopa rasta znatno se smanjila upravo u razdoblju kada je BYD ubrzano povećavao proizvodnju i širio prisutnost na međunarodnim tržištima.

BYD je objavio da je prodaja vozila u inozemstvu u lipnju 2026. porasla za 94,7 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dosegnuvši 175.349 vozila. U prvoj polovici 2026. prodaja na inozemnim tržištima porasla je za 70,7 %, na ukupno 792.256 vozila.

Istodobno, tvrtka je zabilježila pad domaće prodaje od 22 % zbog usporavanja kineskog automobilskog tržišta. Kinesko tržište automobila suočava se s rastućim pritiscima uzrokovanima smanjenjem državnih subvencija, slabijim povjerenjem potrošača i dugotrajnim padom tržišta nekretnina. Prognoze industrije sada predviđaju da će ukupna prodaja automobila u Kini ove godine pasti za 11 %.