Broj noćenja rezerviranih putem platformi porastao je za gotovo 10 % u prvom tromjesečju 2026.

Između siječnja i ožujka 2026. gosti su ostvarili 144,3 milijuna noćenja u objektima za kratkoročni najam smještaja u EU, rezerviranih putem platformi Airbnb, Booking i Expedia

Ukupan broj noćenja u prvom tromjesečju 2026. porastao je za 9,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno za 16,6 % u usporedbi s prvim tromjesečjem 2024. godine.

Najpopularnije regije za kratkoročni najam smještaja rezerviran putem internetskih platformi u posljednjem tromjesečju 2025. bile su Andaluzija (9,9 milijuna noćenja) i Kanarski otoci (8,2 milijuna) u Španjolskoj te Île-de-France (7,2 milijuna) u Francuskoj. Deset najposjećenijih turističkih regija nalazilo se u samo trima državama članicama EU: pet u Španjolskoj, tri u Francuskoj i dvije u Italiji.