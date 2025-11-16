Broadcom nadmašuje Metu, postao šesta najvrjednija tvrtka

Broadcom je američki multinacionalni dizajner, programer, proizvođač i globalni dobavljač širokog spektra poluvodičkih i infrastrukturnih softverskih proizvoda

Nakon što je od rujna 2025. godine zaostajao za Metom (Facebook), tržišna kapitalizacija Broadcoma porasla je na 1,78 bilijuna američkih dolara 30. listopada ove godine, premašivši Metainih 1,67 bilijuna dolara. S tom prekretnicom, Broadcom je postao šesta najvrjednija javno trgovana tvrtka u Sjedinjenim Američkim Državama.