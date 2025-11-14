Brendovi koji su ostvarili najveću vrijednost u 2025. godini

Unatoč turbulentnom globalnom gospodarstvu, vodeće globalne tehnološke tvrtke zabilježile su jačanje svojih brendova u ovoj godini

Mreža petak, 14. studenog 2025. u 06:15

Jačanje je potaknuto inovacijama umjetne inteligencije, širenjem digitalnih ekosustava i obnovljenim povjerenjem investitora. 

Prema podacima tvrtke Brand Finance u 10 najboljih brendova koji su ostvarili najveću vrijednost između 2024. i 2025. godine 6 je tehnoloških tvrtki iz SAD te još Walmart te kineski TikTok.

Deset najvećih dobitnika vrijednosti brendova zajedno je dodalo više od 450 milijardi američkih dolara.

Microsoft je predvodio s porastom od 120,6 milijardi dolara, vjerojatno potaknut uvođenjem alata umjetne inteligencije poput Copilota.

Google i Apple slijedili su ih s prihodima od 79,5 milijardi dolara, odnosno 57,9 milijardi dolara. Google je imao koristi od snažnog rasta prihoda od oglašavanja, dok je Apple ostao otporan zahvaljujući rastućem ekosustavu usluga i proizvoda.

Nvidia je najbrže rastući brend na popisu, s vrijednošću koja je porasla za 43,4 milijarde dolara - što je povećanje od 97,5% u odnosu na 2024. - dok je tvrtka učvršćivala svoju dominaciju u AI čipovima i tehnologiji podatkovnih centara.

Maloprodajni brendovi

U maloprodajnom sektoru, Walmart i Amazon također su zabilježili značajne dobitke.

Amazon, koji pod svojim okriljem poslovanja pokriva i tehnologiju i maloprodaju, zabilježio je rast vrijednosti svog brenda za 47,5 milijardi dolara. Vrijednost brenda Walmarta porasla je za 40,3 milijarde dolara, a slijedio ju je skok TikToka od 21,6 milijardi dolara, što je naglasilo njegov kontinuirani utjecaj među mlađom publikom.



