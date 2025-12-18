Branka Vučemilo Elezović ulazi u upravu Ericsson Nikola Tesle

Nadzorni odbor tvrtke Ericsson Nikola Tesla imenovao je Branku Vučemilo Elezović za članicu uprave ENT-a od 1. siječnja 2026. na mandat od četiri godine. Dosad je bila direktorica odjela za pravne poslove i glavna pravna savjetnica te članica izvršnog poslovodstva.



Tijekom više od 10 godina rada u ENT-u sudjelovalaje u nekim od najkompleksnijih domaćih i međunarodnih projekata te tvrtke. Prije dolaska u ENT obnašala je niz rukovodećih pravnih funkcija u telekomunikacijskom sektoru (T-Mobile Hrvatska i Tele 2), a radila je i kao pravna savjetnica u Magmi.