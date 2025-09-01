Blizu pola Nvidijinih prihoda stiglo je od samo dva kupca

Veliki pružatelji usluga u računalnom oblaku čine 50 posto prihoda Nvidijinih podatkovnih centara, što je predstavljalo 88 posto ukupnih prihoda tvrtke

Blizu 40 posto prihoda Nvidije u drugom tromjesečju - koji su ukupno dosegli 46,7 milijardi američkih dolara - došlo je od samo dva kupca. Prihodi su bili veći za 56 posto nego lani, uglavnom zahvaljujući procvatu podatkovnih centara za potrebe umjetne inteligencije.

Nvidia je objavila kako je samo jedan kupac činio 23 posto ukupnih prihoda u drugom tromjesečju, dok je prodaja drugom kupcu predstavljala 16 posto. Nije navedeno o kome se radilo - označeni su tek kao "kupac A" i "kupac B".

Tijekom prve polovice fiskalne godine ta su dva kupca donijela 20, odnosno 15 posto ukupnih prihoda. Četiri druga kupca činila su 14, 11, još 11 i 10 posto prihoda. Svi su bili izravni kupci, poput proizvođača originalne opreme, sistemskih integratora ili distributera.

Nvidijina glavna financijska direktorica Nicole Kress rekla je kako veliki pružatelji usluga u oblaku čine 50 posto prihoda Nvidijinih podatkovnih centara, što je predstavljalo 88 posto ukupnih prihoda tvrtke.

Koncentracija prihoda među tako malom skupinom kupaca predstavlja značajan rizik, kažu analitičari, iako je dobro to što ti kupci imaju obilje gotovine, generiraju ogromne količine slobodnog novčanog toka i mogli bi izdašno trošiti na podatkovne centre u sljedećih nekoliko godina.