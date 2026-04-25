Big tech kontrolira sustave, podatke i alate koji pokreću umjetnu inteligenciju

U 2025. godini velike tehnološke tvrtke, uključujući Alphabet, Meta i Accenture, krenule su u masovnu kupnju, preuzimajući startupove za umjetnu inteligenciju

Preuzele su više od 20 AI startupa, trošeći znatne svote kako bi ostale ispred konkurencije. Za startupove je to zanimljivo razdoblje, s brojnim prilikama za dobru prodaju, ali i izrazito konkurentno, jer velike tvrtke privlače najbolje talente i tehnologije.

Većina velikih transakcija odnosi se na sigurnosnu i podatkovnu infrastrukturu, kao i na unapređenje automatizacije poslovnih procesa.

Prema globalnom izvješću Mogin Law LLP o akvizicijama AI tvrtki od 2014. godine, jasno je da velike tehnološke kompanije nastoje kontrolirati sustave, podatke i alate koji pokreću modernu umjetnu inteligenciju.

U 2025. godini velike tehnološke tvrtke i kompanije za kibernetičku sigurnost intenzivirale su potragu za AI startupima. Fokus je bio na onima koji razvijaju alate za podatke, sigurnost, razvojne resurse ili specifične primjene, poput zdravstva i autonomnih sustava.

Među najaktivnijim kupcima istaknuo se Accenture, koji je dospio na naslovnice akvizicijama tvrtki poput NeuraFlasha i Fluture, s ciljem jačanja svojih konzultantskih usluga u području umjetne inteligencije.

Ključne akvizicije

Alphabet je privukao veliku pažnju akvizicijom Wiza za 32 milijarde dolara, što je bio najveći posao godine. Ova kupnja pokazuje koliko ozbiljno kompanije ulažu u ključne tehnologije sigurnosti u cloudu, koje su presudne za održavanje konkurentske prednosti.

Drugi značajan posao bila je akvizicija CoreWeavea za 9 milijardi dolara. Iako je tijekom godine bilo mnogo manjih transakcija, upravo su ovakve velike akvizicije očito transformirale tržišni krajolik.

Većina preuzetih AI startupa djeluje u područjima sigurnosti u cloudu, podatkovne infrastrukture, AI alata i robotike. Tvrtke poput Wiza i SnapAttacka kupljene su kako bi se odgovorilo na sigurnosne izazove uzrokovane rastom primjene umjetne inteligencije.

Ulaganja u Scale AI i Nucliu pokazuju da upravljanje podacima postaje ključno područje. Workdayeva akvizicija Sane dodatno naglašava trend integracije umjetne inteligencije u sustave koji zaposlenicima pomažu u svakodnevnim zadacima putem AI agenata.

Općenito, velike tehnološke tvrtke ne usredotočuju se samo na razvoj novih tehnologija, već i na ključne sustave koji omogućuju njihovu integraciju i široku primjenu.