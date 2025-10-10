Bankari upozoravaju: AI balon će pući prije nego kasnije

Brine ih hoće li umjetna inteligencija ispuniti svoja obećanja, kao i razočaravajući napredak njenih sposobnosti i usvajanja te povećana konkurencija.

I Međunarodni monetarni fond (MMF) i Banka Engleske upozoravaju na kako bi balon umjetne inteligencije mogao uskoro puknuti.

Kristalina Georgieva, generalna direktorica MMF-a, rekla je kako je "neizvjesnost nova normalnost i da će ostati" te da bismo se svi trebali "privezati". Banka Engleske ocnjenjuje kako se "rizik oštre korekcije tržišta povećao" i kako se "procjene na tržištu dionica čine nategnutima, posebno za tehnološke tvrtke usmjerene na umjetnu inteligenciju)".

Brine ih hoće li umjetna inteligencija ispuniti svoja obećanja, kao i razočaravajući napredak njenih sposobnosti i usvajanja te povećana konkurencija. Sve skupa bi moglo potaknuti ponovnu procjenu trenutno visokih očekivanih budućih zarada.

OpenAI je ugovore o kupnji i ulaganjima s tvrtkama poput AMD-a i NVIDIA-e vrijedne stotine milijardi američkih dolara. Konkurenti poput Anthropica pronašli su podršku drugih tehnoloških divova poput Googlea i Amazona.

Integracije za alate umjetne inteligencije nastavljaju rasti, a širenje tehnologije nastavlja ulaziti u nove prostore, poput glazbe ili pomoći prilikom kupovine.