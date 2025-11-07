AWS ostaje u vodstvu dok tržište clouda ubrzava rast

Nakon što se etablirao kao rani lider na tržištu cloud infrastrukture, Amazon Web Services (AWS) je i dalje ispred svih

Prema procjenama Synergy Research Groupa, Amazonov tržišni udio na svjetskom tržištu cloud infrastrukture iznosio je 29 posto u trećem tromjesečju 2025. godine (Q3 2025), ispred Microsoftove Azure platforme s 20 posto i Google Clouda s 13 posto. Zajedno, "velika trojka" čini više od 60 posto stalno rastućeg tržišta clouda, dok je ostatak konkurencije zaglavljen u niskim jednoznamenkastim brojkama. Za Amazon, AWS je bio ključni pokretač profitabilnosti i savršen dodatak njegovom osnovnom maloprodajnom poslovanju s niskom maržom. U prvih devet mjeseci 2025. godine, Amazonovo poslovanje u cloudu činilo je 18 posto ukupne prodaje tvrtke, ali 60 posto operativne dobiti. S više od 100 milijardi dolara godišnjeg prihoda i 40 milijardi dolara operativne dobiti, AWS je ključna i ponekad zanemarena komponenta Amazonovog uspjeha.

U trećem tromjesečju 2025. godine globalna potrošnja na usluge cloud infrastrukture porasla je za 23 milijarde dolara ili 28 posto u usporedbi s trećim tromjesečjem 2024. godine, čime je ukupna potrošnja za tromjesečje koje je završilo 30. rujna dosegla 107 milijardi dolara. Gledajući cijelu 2025. godinu, prihodi od usluga cloud infrastrukture prvi će put premašiti 400 milijardi dolara, što objašnjava zašto je tržište tako žestoko konkurentno. Unatoč svojoj veličini, tržište clouda i dalje snažno raste, a međugodišnji rast ponovno se ubrzava u posljednjim tromjesečjima, uglavnom zahvaljujući procvatu umjetne inteligencije i računalnim zahtjevima koji dolaze s njim.

„Brojke tržišta za treće tromjesečje bile su jednostavno vrlo impresivne s rekordnim sekvencijalnim porastom i još jednim skokom stopa rasta“, rekao je glavni analitičar u Synergy Research Groupu John Dinsdale te dodao: „ovo je dobro vrijeme za pružanje usluga u oblaku“.