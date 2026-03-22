Automobili i roboti trebat će 300 GB RAM-a, kaže šef Microna

Autonomnim automobilima trebat će 300 gigabajta DRAM-a ili više, a robotima će trebati slične količine, predviđaju u tvrtci Micron Technology.



Taj je proizvođač memorije u drugom kvartalu ove godine gotovo pa utrostručio prihode, dosegnuvši 23,86 milijardi američkih dolara, za 10,3 mlrd. USD više nego u prethodnom tromjesečju. Neto dobit dosegnula je 13,8 mlrd. USD, značajno više nego 1,58 mlrd. USD prije godinu dana.



Glavni izvršni direktor Sanjay Mehrotra pripisao je te rezultate "povećanju potražnje za memorijom potaknutom umjetnom inteligencijom, strukturnim ograničenjima ponude i snažnom provedbom Microna u svim područjima". Sada potpisuju strateške ugovore s kupcima, koji se od prethodnih dugoročnih razlikuju po tome što uključuju specifične obveze tijekom višegodišnjeg vremenskog horizonta.

Tvrtka bi također trebala povećati proizvodnju za 20 posto tijekom ove godine, a najavili su i značajan rast u laganja u istraživanje i razvoj, s naglaskom na flash memoriju velie propusnosti (HBF). Zbog nedostatka memorije očekuju pad na tržištima osobnih računala i pametnih telefona u "niskom dvoznamenkastom postotku" tijekom ove godine. Dugoročno očekuju rast u obje kategorije zbog utjecaja umjetne inteligencije.



Mehrotra vjeruje kako će troškovi materijala kod proizvođači automobila uvode više vozila sposobnih za upravljanje bez vozača u geofenciranom području porasti sa 16 GB memorije na preko 300. To će biti dugoročni trend. Slično će biti i s robotima, prognozirao je.