Apple dobio košaricu: Ništa od Siri AI u Europskoj uniji
"Apple jednostavno nije bio u mogućnosti razviti interoperabilna rješenja koja zadovoljavaju osnovne standarde privatnosti i sigurnosti u Uniji", rekao je glasnogovorinik Europske komisije
Apple je odlučio ne lansirati svoj novi alat Siri, pojačan umjetnom inteligencijom, u Europskoj uniji nakon što je neuspješno zatražio izuzeće od obveza interoperabilnosti za alat, objavila je Europska komisija.
"Odluka da se Siri AI ne uvede u Uniji je Appleova i samo Appleova. Apple jednostavno nije bio u mogućnosti razviti interoperabilna rješenja koja zadovoljavaju osnovne standarde privatnosti i sigurnosti u Uniji.
Umjesto pokušaja pronaći odgovarajuće rješenje za usklađenost, Apple je jednostavno podnio zahtjev Europskoj komisiji za izuzećem od obveza interoperabilnosti. To nije opcija", rekao je glasnogovornik Europske komisije Thomas Regnier novinarima u Bruxellesu.