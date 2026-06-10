Apple dobio košaricu: Ništa od Siri AI u Europskoj uniji

Apple je odlučio ne lansirati svoj novi alat Siri, pojačan umjetnom inteligencijom, ‌u Europskoj uniji nakon što je neuspješno zatražio izuzeće od obveza interoperabilnosti za alat, objavila je Europska komisija.



"Odluka da se Siri AI ne uvede u Uniji je Appleova i samo Appleova. Apple jednostavno nije bio u mogućnosti razviti interoperabilna rješenja koja zadovoljavaju osnovne standarde privatnosti i sigurnosti u Uniji.



Umjesto pokušaja pronaći odgovarajuće ​rješenje za usklađenost, Apple je jednostavno ​podnio ⁠zahtjev Europskoj komisiji za izuzećem od obveza interoperabilnosti. ​To nije opcija", rekao je glasnogovornik Europske komisije Thomas Regnier novinarima u ‌Bruxellesu.