Anthropic i Infosys dogovorili suradnju, u fokusu AI agenti

Anthropic i Infosys dogovorili su suradnju, opisujući agentnu umjetnu inteligenciju kao ključni fokus partnerstva. Cilj je tvrtkama diljem svijeta pružiti priliku za povrat ulaganja u umjetnu inteligenciju.



Dogovor će uključivati ​​integraciju različitih Anthropicovih modela Claude i Claude Codea s Infosysovom AI platformom za poslovnu automatizaciju Topaz. Partnerstvo će omogućiti Infosysu širenje utjecaja u regulirane industrije.



Određene domene u koje Anthropic i Infosys namjeravaju ući i zadaci koje namjeravaju obavljati njihovi novi AI agenti nagovještavaju moguće velike rezove u broju zaposlenih.



U području telekomunikacija dovjac želi koristiti AI agente za modernizaciju mrežnih operacija, upravljanje klijentima tijekom njihovog životnog ciklusa s pružateljem usluga i poboljšanje pružanja usluga. Što se fiinancija tiče, AI bi trebao otkrivati i procjenjivati rizik, brinuti se o izvješćima o usklađenosti i pružati personaliziranije interakcije s klijentima, uključujući prilagođavanje financijskih savjeta cjelokupnoj povijesti računa klijenta i trenutnim tržišnim uvjetima.



Claude AI bi trebao pomoći Infosysovim klijentima u proizvodnom i inženjerskom sektoru kako bi ubrzali dizajn i simulaciju proizvoda te obradili više računalnog koda u razvoju softvera. AI bi trebao preuzeti veću ulogu u poslovnim operacijama automatizacijom rutinskog rada, poput sažimanja dokumenata, izvještavanja o statusu i ciklusa pregleda.

