Amerikanci plaćaju Europljanima više od šest milijardi eura

Nalog savezne agencije FCC raspoređuje ukupno 6,3 mlrd. USD poticajnih isplata među satelitskim operaterima, pri čemu će SES primiti 89 posto, Eutelsat osam posto, a kanadski Telesat tri posto.

Miroslav Wranka utorak, 28. srpnja 2026. u 06:10
📷 Kevin Stadnyk (Unsplash)
Kevin Stadnyk (Unsplash)

Europski satelitski operateri SES i Eutelsat primit će otprilike 6,1 milijardu američkih dolara kombiniranih isplata za pomoć u čišćenju satelitskog spektra za američke bežične usluge. Dionice SES-a porasle su za 6,6, dok je Eutelsat dobio 5,7 posto jer su investitori pozdravili izglede značajnih poticajnih isplata povezanih s oslobađanjem spektra za američke bežične usluge sljedeće generacije.

Nalog savezne agencije Federal Communications Commission (FCC) raspoređuje ukupno 6,3 mlrd. USD poticajnih isplata među satelitskim operaterima, pri čemu će SES primiti 89 posto, Eutelsat osam posto, a kanadski Telesat tri posto. FCC ima za cilj staviti na raspolaganje 160 megaherca gornjeg C-pojasa spektra mobilnim operaterima. Aukcija bi trebala započeti 27. travnja 2027. godine.

Satelitske tvrtke moraju dovršiti glavnu tranziciju spektra do prosinca 2030. kako bi primile 4,9 mlrd. USD poticaja, s konačnim rokom u lipnju 2031., povezanim s dodatnih 1,4 mlrd. USD. Također će im biti nadoknađeni prihvatljivi troškovi tranzicije, koje FCC procjenjuje na četiri do pet mlrd. USD.

Bruto isplata SES-u od 5,6 mlrd. USD mogla bi biti smanjena porezima i obvezama prema vlasnicima obveznica Intelsata, koji imaju pravo na 42,5 posto prihoda, odnosno oko 1,1 mlrd. USD, od prvih 100 megaherca odobrenog spektra.

Za europske telekomunikacijske investitore odluka također ukazuje na opseg nadolazeće potrošnje na spektar za američke operatere. Prema procjeni JPMorgana, nadolazeće aukcije u razdoblju 2027.-2028. mogle bi zahtijevati oko 25 mlrd. USD potrošnje, što bi potencijalno moglo izazvati očekivanja budućih otkupa dionica.
 

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