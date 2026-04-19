Amazon za 11,57 milijardi dolara preuzima satelitsku tvrtku Globalstar

Amazon je objavio da će preuzeti Globalstar u poslu vrijednom 11,57 milijardi američkih dolara, čime jača svoje novoosnovano satelitsko poslovanje u nastojanju da se suprotstavi Starlinku

Sporazum omogućuje Amazonu pristup Globalstarovoj mreži od dvadeset i četiri satelita, što dodatno jača ambicije tehnološkog diva da izazove SpaceX-ovu jedinicu Starlink, koja ima oko 10.000 satelita u orbiti.

Amazon radi na širenju svoje mreže planirajući postavljanje oko 3.200 satelita u nisku Zemljinu orbitu do 2029. godine, pri čemu otprilike polovica mora biti postavljena do regulatornog roka u srpnju 2026.

Tvrtka trenutno upravlja s više od 200 satelita te se priprema za uvođenje svojih satelitskih internetskih usluga kasnije ove godine.

Nasuprot tome, Starlink Elona Muska – dominantni pružatelj satelitskog interneta – već opslužuje više od devet milijuna korisnika diljem svijeta.

Globalstar, sa sjedištem u Covingtonu u Louisiani, poznat je kao pružatelj usluge koja pokreće Appleovu značajku Emergency SOS te upravlja s oko dvadeset satelita u niskoj Zemljinoj orbiti. Krajem prošle godine tvrtka je objavila da će nova mreža u razvoju, uz podršku Applea, proširiti kapacitet na 54 satelita, uključujući i manji broj rezervnih.

Globalstar nudi glasovne, podatkovne i usluge praćenja imovine korisnicima u poslovnom, državnom i potrošačkom sektoru.

Paralelno, Amazon i Apple – koji su uložili oko 1,5 milijardi dolara u Globalstar – potpisali su sporazum o nastavku pružanja sigurnosnih satelitskih značajki, poput Emergency SOS i Find My, za korisnike iPhonea i Apple Watcha.

Očekuje se da će akvizicija biti zaključena sljedeće godine, ovisno o regulatornim odobrenjima i ispunjenju određenih ciljeva u postavljanju satelita od strane Globalstara.