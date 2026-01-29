Amazon podijelio 16 tisuća otkaza. I to, izgleda, nije sve
Kao razlog su naveli "smanjenje slojeva, povećanje vlasništva i uklanjanje birokracije". No, također pojačano ulažu u robote i umjetnu inteligenciju.
Amazon je otpustio 16 tisuća zaposlenika, čime je dovršen plan iz listopada 2025. godine kojim je bilo predviđeno 30 tisuća otkaza. Kao razlog su naveli "smanjenje slojeva, povećanje vlasništva i uklanjanje birokracije".
Bila je to najveća runda otkaza u Amazonu u zadnja tri desetljeća. Tvrtka je zatvorila preostale fizičke trgovine Fresh i tržnice Go te ukinula svoj biometrijski sustav plaćanja Amazon One, koji skenira dlan kupca. Pogođeni su također pojedini dijelovi Amazon Web Servicea, odjela zaduženog za Alexu, Prime Videa, uređaja, oglašavanja i dostave.
Prema najavama iz te tvrtke, moguće je kako će biti još rezova, iako ne ovako velikih. U prošloj rundi su otkaze pripisali umjetnoj inteligenciji i zabrinutosti zbog promjene korporativne kulture. Također, priznali su kako su previše zapošljavali tijekom pandemije COVID-19.
Amazon ulaže u robotiku u svojim skladištima kako bi ubrzao pakiranje i isporuku za svoj segment e-trgovine, smanjio ovisnost o ljudskom radu i smanjio troškove. Uz to, moguće je kako je na val otkaza utjecaj imalo i povećano korištenje AI agenata.