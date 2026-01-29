Amazon podijelio 16 tisuća otkaza. I to, izgleda, nije sve

Kao razlog su naveli "smanjenje slojeva, povećanje vlasništva i uklanjanje birokracije". No, također pojačano ulažu u robote i umjetnu inteligenciju.

Mreža četvrtak, 29. siječnja 2026. u 06:15
📷 Bryan Angelo (Unsplash)
Bryan Angelo (Unsplash)

Amazon je otpustio 16 tisuća zaposlenika, čime je dovršen plan iz listopada 2025. godine kojim je bilo predviđeno 30 tisuća otkaza. Kao razlog su naveli "smanjenje slojeva, povećanje vlasništva i uklanjanje birokracije". 

Bila je to najveća runda otkaza u Amazonu u zadnja tri desetljeća.  Tvrtka je zatvorila preostale fizičke trgovine Fresh i tržnice Go te ukinula svoj biometrijski sustav plaćanja Amazon One, koji skenira dlan kupca. Pogođeni su također pojedini dijelovi Amazon Web Servicea, odjela zaduženog za Alexu, Prime Videa, uređaja, oglašavanja i dostave. 

Prema najavama iz te tvrtke, moguće je kako će biti još rezova, iako ne ovako velikih. U prošloj rundi su otkaze pripisali umjetnoj inteligenciji i zabrinutosti zbog promjene korporativne kulture. Također, priznali su kako su previše zapošljavali tijekom pandemije COVID-19.

Amazon ulaže u robotiku u svojim skladištima kako bi ubrzao pakiranje i isporuku za svoj segment e-trgovine, smanjio ovisnost o ljudskom radu i smanjio troškove. Uz to, moguće je kako je na val otkaza utjecaj imalo i povećano korištenje AI agenata.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi