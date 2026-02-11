Amazon, izgleda, priprema tržište za izravnu prodaju sadržaja AI tvrtkama

Amazon navodno razmatra pokretanje tržišta gdje bi izdavači mogli licencirati svoj sadržaj izravno tvrtkama za umjetnu inteligenciju. Novi sustav dijeljenja sadržaja temeljen na tržištu trebao bi biti održiviji nego trenutna ograničena licencna partnerstva.



Navodno su na to upozorili izdavače tijekom nedavno održanog sastanka. Glasnogovornik tvrtke nije porekao kad su mediji zatražili komentar, rekavši kako trenutno nema ništa konkretno na podijeliti na tu temu.



Amazon ne bi bio prva velika tehnološka tvrtka koja je krenula ovim putem. Microsoft je nedavno pokrenuo Publisher Content Marketplace (PCM), koje bi izdavačima trebalo donijeti novi izvor prihoda, a sustavima umjetne inteligencije pružiti "skalirani pristup premium sadržaju". PCM bi trebao "osnažiti izdavače transparentnim ekonomskim okvirom za licenciranje njihovog sadržaja".



OpenAI je već potpisao partnerstva za licenciranje sadržaja s Associated Pressom, Vox Media, News Corpom i The Atlanticom, između ostalih. No, ti napori nisu bili dovoljni za zaustavljanje pravnih posljedica. Borba oko materijala zaštićenog autorskim pravima u AI algoritmima dovela je do niza tužbi, što sudovi još rješavaju.



Izdavači medija također su zabrinuti zbog načina na koje sažeci umjetne inteligencije - posebno oni koje Google prikazuje u svojim rezultatima pretraživanja - mogu smanjiti promet na njihovim stranicama.