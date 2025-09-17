Alphabet četvrta tvrtka koja je dosegla tržišnu kapitalizaciju od 3 bilijuna dolara

Dionice pretraživačkog giganta skočile su u ponedjeljak 15. rujna za više od 4%, gurnuvši tvrtku na teritorij koji zauzima samo Nvidia, Microsoft i Apple

Alphabet je završio dan s tržišnom kapitalizacijom od 3,05 bilijuna američkih dolara do zatvaranja tržišta.

Dionica je početkom rujna doživjela veliki porast nakon presude suca o antimonopolskom postupku, čije su kazne bile blaže nego što su se dioničari očekivali. Američko Ministarstvo pravosuđa htjelo je da Google bude prisiljen prodati svoj preglednik Chrome, a prošle godine okružni sud presudio je da tvrtka ima nezakoniti monopol u pretraživanju i povezanom oglašavanju.

No sudac Amit Mehta odlučio je protiv najtežih posljedica koje je predložilo Ministarstvo pravosuđa, što je dovelo do rekordnog porasta dionica.

flickr

Dionice Alphabeta sada su porasle za više od 30% ove godine, u usporedbi s 15%-tnim rastom Nasdaqa.

Prekretnica od 3 bilijuna dolara dolazi otprilike 20 godina nakon Googleove inicijalne javne ponude i nešto više od 10 godina nakon osnivanja Alphabeta kao holding tvrtke, s Googleom kao glavnom podružnicom.

Izvršni direktor Sundar Pichai imenovan je izvršnim direktorom tvrtke Alphabet 2019. godine, naslijedivši suosnivača Larryja Pagea. Pichaijev najnoviji izazov bio je porast konkurencije zbog porasta umjetne inteligencije, s kojom se tvrtka morala nositi, a istovremeno se braniti od agresivnog skupa regulatora u SAD-u i Europi.

Uspon Perplexityja i OpenAI-ja na kraju je pomogao Googleu da dobije nedavnu povoljnu presudu o antimonopolskom zakonu. Nade tvrtke da postane glavni igrač u području umjetne inteligencije uglavnom se temelje na Geminiju, Googleovom vodećem paketu AI modela.