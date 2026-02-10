AI će prvi put ove godine dovesti prihode od poluvodiča preko bilijun USD

Prema novoj analizi tržišta tvrtke Omdia, globalni prihodi od poluvodiča premašit će bilijun američkih dolara u 2026. godini, što predstavlja povijesnu prekretnicu za industriju

Mreža utorak, 10. veljače 2026. u 05:30

Taj rast potaknut je brzim porastom prihoda od memorijskih i logičkih poluvodiiča, generiranim ogromnom potražnjom s tržišta umjetne inteligencije.

Prognoza prihoda od poluvodiča za 2025. godini značajno se povećala na 20,3% u odnosu na prethodnu 2024. godinu, što odražava bolje rezultate u trećem tromjesečju i u četvrtom tromjesečju 2025. godine. Rast prihoda od DRAM i NAND memorijskih poluvodiča nastaviti će snažno rasti i ove godine, podržan brzim širenjem logičkih poluvodiča. Očekuje se da će rast tržišta ove godine biti 30,7% u odnosu na prethodnu 2025. godinu. 

Myson Robles-Bruce, viši glavni analitičar u Omdiji 📷 youtube
Myson Robles-Bruce, viši glavni analitičar u Omdiji youtube

Računarstvo i pohrana podataka predvodit će rast prihoda svih segmenata u poluvodičkoj industriji ove godine, koji će porasti za 41,4% u odnosu na prethodnu godinu, premašiti će 500 milijardi dolara, zbog velike potražnje za poslužiteljima podatkovnih centara i drugim memorijski intenzivnim aplikacijama, kao i viših cijena integriranih memorijskih sklopova. Rast prijenosnih računala potiče prihvaćanje umjetne inteligencije i ciklus osvježavanja u velikim poduzećima.

Očekuje se da će četiri vodeća hiperskalera ove godine zajedno potrošiti otprilike 500 milijardi dolara na kapitalna ulaganja, a očekuje se kako će se rast nastaviti i slijedećih godina.

Kapitalna ulaganja preusmjeravaju se prema infrastrukturi umjetne inteligencije, razvoju modela i novim aplikacijama, što naglašava transformativni utjecaj umjetne inteligencije u svim sektorima.

Potrošačka elektronika i bežične aplikacije također predstavljaju snažne izglede za rast prihoda od poluvodiča u 2026. godini. Čimbenici koji doprinose tome uključuju napuhane cijene memorije, lansiranje sklopivih pametnih telefona sljedeće generacije i obnovljenu snagu povezanih potrošačkih uređaja. Nadogradnje u AI fotografiji i osvježenja vodećih pametnih telefona od Applea, Samsunga i drugih proizvođača dodatno će podržati rast. Očekuje se da će nosivi uređaji, pametni zvučnici i slušalice za virtualnu stvarnost (VR) također zabilježiti značajan porast prihoda.

„Rast prihoda od poluvodiča u 2026. godini potaknut je visoko koncentriranom potražnjom povezanom s umjetnom inteligencijom, a ne širokim ponašanjem potrošača ili trendovima industrijske proizvodnje koji su povijesno utjecali na tržište. Bez doprinosa memorijskih i logičkih poluvodiča, ukupni rast prihoda od poluvodiča pao bi s 30,7% na samo 8%, što naglašava prirodu potražnje koja je potaknula nedavne poraste tržišta“, rekao je viši glavni analitičar u Omdiji Myson Robles-Bruce.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi