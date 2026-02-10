AI će prvi put ove godine dovesti prihode od poluvodiča preko bilijun USD

Prema novoj analizi tržišta tvrtke Omdia, globalni prihodi od poluvodiča premašit će bilijun američkih dolara u 2026. godini, što predstavlja povijesnu prekretnicu za industriju

Taj rast potaknut je brzim porastom prihoda od memorijskih i logičkih poluvodiiča, generiranim ogromnom potražnjom s tržišta umjetne inteligencije.

Prognoza prihoda od poluvodiča za 2025. godini značajno se povećala na 20,3% u odnosu na prethodnu 2024. godinu, što odražava bolje rezultate u trećem tromjesečju i u četvrtom tromjesečju 2025. godine. Rast prihoda od DRAM i NAND memorijskih poluvodiča nastaviti će snažno rasti i ove godine, podržan brzim širenjem logičkih poluvodiča. Očekuje se da će rast tržišta ove godine biti 30,7% u odnosu na prethodnu 2025. godinu.

Myson Robles-Bruce, viši glavni analitičar u Omdiji youtube

Računarstvo i pohrana podataka predvodit će rast prihoda svih segmenata u poluvodičkoj industriji ove godine, koji će porasti za 41,4% u odnosu na prethodnu godinu, premašiti će 500 milijardi dolara, zbog velike potražnje za poslužiteljima podatkovnih centara i drugim memorijski intenzivnim aplikacijama, kao i viših cijena integriranih memorijskih sklopova. Rast prijenosnih računala potiče prihvaćanje umjetne inteligencije i ciklus osvježavanja u velikim poduzećima.

Očekuje se da će četiri vodeća hiperskalera ove godine zajedno potrošiti otprilike 500 milijardi dolara na kapitalna ulaganja, a očekuje se kako će se rast nastaviti i slijedećih godina.

Kapitalna ulaganja preusmjeravaju se prema infrastrukturi umjetne inteligencije, razvoju modela i novim aplikacijama, što naglašava transformativni utjecaj umjetne inteligencije u svim sektorima.

Potrošačka elektronika i bežične aplikacije također predstavljaju snažne izglede za rast prihoda od poluvodiča u 2026. godini. Čimbenici koji doprinose tome uključuju napuhane cijene memorije, lansiranje sklopivih pametnih telefona sljedeće generacije i obnovljenu snagu povezanih potrošačkih uređaja. Nadogradnje u AI fotografiji i osvježenja vodećih pametnih telefona od Applea, Samsunga i drugih proizvođača dodatno će podržati rast. Očekuje se da će nosivi uređaji, pametni zvučnici i slušalice za virtualnu stvarnost (VR) također zabilježiti značajan porast prihoda.

„Rast prihoda od poluvodiča u 2026. godini potaknut je visoko koncentriranom potražnjom povezanom s umjetnom inteligencijom, a ne širokim ponašanjem potrošača ili trendovima industrijske proizvodnje koji su povijesno utjecali na tržište. Bez doprinosa memorijskih i logičkih poluvodiča, ukupni rast prihoda od poluvodiča pao bi s 30,7% na samo 8%, što naglašava prirodu potražnje koja je potaknula nedavne poraste tržišta“, rekao je viši glavni analitičar u Omdiji Myson Robles-Bruce.