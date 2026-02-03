53% poduzeća u EU koristilo je plaćene usluge u cloudu u 2025.

U 2025. godini 52,7% poduzeća u EU koristilo je plaćene usluge računarstva u cloudu (tj. online usluge koje se koriste za pristup softveru, računalnoj snazi, kapacitetu pohrane itd.)

Mreža utorak, 3. veljače 2026. u 17:30

To predstavlja povećanje od 7,4 postotna boda (pp) u usporedbi s 2023. godinom. Značajniji porast zabilježen je u usporedbi s 2014. godinom, kada je 17,8% poduzeća koristilo plaćene usluge računarstva u cloudu.

Najveći udjeli poduzeća koja su koristila plaćene usluge računarstva u cloudu u 2025. zabilježeni su u Finskoj (79,2%), Italiji (75,6%) i Malti (74,9%). Na drugom kraju ljestvice, manje od četvrtine poduzeća u Rumunjskoj (24,9%), Grčkoj (24,3%) i Bugarskoj (17,8%) koristilo je takve plaćene usluge.

Između 2023. i 2025. godine korištenje plaćenih usluga računalstva u cloudu poraslo je u većini zemalja, a najveći porast zabilježile su Litva (+19,7 pp), Italija (+14,2 pp) i Francuska (+13,7 pp). 

E-pošta, uredski softver i pohrana datoteka – najpopularniji

Podaci pokazuju da je 2025. većina poduzeća u EU koristila plaćeno računalstvo u cloudu za usluge e-pošte (85,2%), uredski softver (71,7%) i pohranu datoteka (71,5%). Popularne su bile i sigurnosne softverske aplikacije (65,5%), softverske aplikacije za financije ili računovodstvo (58,2%) i hosting za bazu podataka poduzeća (45,5%). 

Poduzeća su također koristila plaćene usluge u cloudu za softver za planiranje resursa poduzeća (30,1%), računalnu snagu za pokretanje vlastitog softvera poduzeća (28,2%), softver za upravljanje odnosima s klijentima (27,9%) i na kraju, za računalne platforme za razvoj, testiranje ili implementaciju aplikacija (26,1%).

