20 tvrtki za umjetnu inteligenciju s najviše financiranja

Prema Forbesovoj listi AI 50 za 2025. godinu, 20 vodećih tvrtki u području umjetne inteligencije zajedno je prikupilo oko 122 milijarde američkih dolara financiranja

Samo jedna tvrtka – OpenAI – čini više od polovice tog ukupnog iznosa. Otkrivenih 63,9 milijardi američkih dolara financiranja daje OpenAI-ju približno 52 % ukupno prikupljenog kapitala među 20 vodećih AI tvrtki.

Sljedeće tri tvrtke – Databricks (19 milijardi dolara), Anthropic (17 milijardi dolara) i xAI (12,1 milijarda dolara) – zajedno čine gotovo 40 % ukupnog iznosa.

Drugim riječima, samo četiri tvrtke privlače više od 90 % ukupnih ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Industrija usmjerena na SAD

Oko 85% od 20 najvećih tvrtki prema iznosu financiranja dolazi iz SAD-a. Tek nekolicina dolazi iz drugih dijelova svijeta – primjerice Cohere iz Kanade, DeepL iz Njemačke i Mistral iz Francuske.

To pokazuje gdje su rizični kapital i računalna infrastruktura najdostupniji.

SAD ima koristi od gustog ekosustava istraživačkih sveučilišta, velikih tehnoloških investitora i regulatorne fleksibilnosti koja omogućuje brzo eksperimentiranje.

Nasuprot tome, čak i vodeći europski sudionici na tržištu, poput DeepL-a i Mistrala, posluju s daleko manjim proračunima (svaki s manje od 2 milijarde dolara financiranja) u usporedbi s desecima milijardi koje se slijevaju u američke tvrtke.

Mladi i brzi

Srednja godina osnivanja među ovim vodećim startupima u području umjetne inteligencije jest 2018. To znači da većina tvrtki koje danas privlače milijarde dolara postoji tek oko sedam godina.

Taj je tempo zapanjujući i naglašava koliko je brzo sektor umjetne inteligencije sazrio nakon proboja dubokog učenja sredinom 2010-ih.

U manje od desetljeća, startupi poput Anthropica (osnovanog 2021.) i xAI-a (osnovanog 2023.) prešli su put od novih imena do višemilijardskih pothvata koji konkuriraju desetljećima starim tehnološkim tvrtkama. Takva se razina poslovnog ubrzanja rijetko viđa izvan tehnološkog sektora.

Za usporedbu, Tesli je trebalo gotovo 17 godina da prijeđe prag financiranja od 10 milijardi dolara, dok tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom taj iznos danas dosegnu za dvije do tri godine.