20 najvećih tvrtki u SAD-u i Kini prema tržišnoj kapitalizaciji

20 najvećih u SAD-u ukupno vrijedi 30,52 bilijuna američkih dolara, a predvode ih NVIDIA (4,23 bilijuna dolara), Apple (4,02 bilijuna dolara) i Alphabet (3,66 bilijuna dolara)

20 najvećih u Kini doseže 4,66 bilijuna dolara, s Tencentom (702 milijarde dolara) i ICBC-om (374 milijarde dolara) na vrhu.

U SAD dominira tehnologija, tehnološke tvrtke čine skoro 70% američkih top 20 tvrtki što upućuje na činjenicu da je SAD gospodarstvo vođeno platformama.

U Kini u 20 najvećih tvrtki iz financija ih je 37%, iz područja tehnologija/internet 32%, i one su najzastupljenije no snaga kineske ekonomije je i području energije, električnih vozila i rudarstva.

Samo 4 najveće američke tvrtke premašuju svih 20 najvećih u Kini zajedno.

Razlika SAD i kineske ekonomije nije samo u brojkama nego je u pitanju i strukturna različitost, u SAD prevladavaju inovacijske platforme, a u Kini institucionalne tvrtke. SAD ekonomiji odlikuje globalna skalabilnost, podatkovna infrastruktura i potrošački ekosustav. Kineska ekonomija usmjerena je na domaće tržište (banke, osiguravatelji i industrijski lideri).