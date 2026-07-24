20 najboljih zemalja prema veličini tržišta e-trgovine

Globalna e-trgovina u 2025. godini dosegnula je vrijednost od 6,5 bilijuna američkih dolara, što čini 22 % ukupne svjetske maloprodaje

Prema podacima e-commerceDB-a, Kina prednjači s tržištem vrijednim 3,02 bilijuna dolara, dok druga brzorastuća azijska tržišta nadmašuju zrela tržišta, uključujući europska.

Kinesko tržište e-trgovine ponajviše pokreće Alibaba, uz stopu penetracije internetske maloprodaje od 47 %. Sjedinjene Američke Države slijede s tržištem vrijednim 1,16 bilijuna dolara, koje predvodi Amazon, dok tržište Ujedinjene Kraljevine doseže 196 milijardi dolara.

Indija i Indonezija bilježe snažan rast te su dosegnule vrijednost tržišta od 119 milijardi, odnosno 97 milijardi dolara, ponajprije zahvaljujući rastu broja korisnika mobilnih uređaja.

Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, s tržištima vrijednima 25, odnosno 20 milijardi dolara, zaostaju zbog manjeg broja stanovnika i gospodarstava koja se još uvijek u velikoj mjeri oslanjaju na naftu.

Azija predvodi globalno tržište e-trgovine

Azija je i dalje uvjerljivo najveće svjetsko tržište e-trgovine, s ukupnom vrijednošću od 3,57 bilijuna dolara. Dominaciju regije predvodi Kina s tržištem vrijednim 3,02 bilijuna dolara, uz snažan rast Indije i Indonezije.

Sjeverna Amerika nalazi se na drugom mjestu s ukupno 1,24 bilijuna dolara, pri čemu najveći udio otpada na SAD s 1,16 bilijuna dolara, ponajviše zahvaljujući visokoj razini prihvaćenosti internetske kupnje.

Europa zaostaje s ukupnom vrijednošću tržišta od 373 milijarde dolara. Razlozi uključuju regulatornu složenost Europske unije i fragmentiranost nacionalnih tržišta, dok ostale regije ostvaruju manje vrijednosti ponajprije zbog manjeg broja stanovnika.