10 najvrjednijih tehnoloških startupa u Europi

Europa raspolaže vrhunskim inženjerskim talentom i snažnim proizvodnim kapacitetima, no i dalje znatno zaostaje za SAD-om i Kinom u stvaranju globalnih tehnoloških kompanija

Kontinent uspješno stvara startupe, ali ih u daljnjem razvoju često koče visoki porezi, prekomjerna birokracija i nedostatak kapitala.

SAD ima oko 70.000 startupa, dok ih Europa ima približno 60.000. Sama brojka ne pokazuje veliku razliku. Ključna je razlika u tome što je većina američkih startupa koncentrirana u području San Francisca, dok su europski raspršeni diljem kontinenta. Osim toga, SAD je stvorio oko 1.000 jednoroga, dok Europa ima tek oko 15 % tog broja.

10 najvrjednijih europskih tehnoloških startupa koje tek trebaju biti preuzete ili izaći na burzu (podaci s Multiples.vc od 29. lipnja 2026.)

Deset najvrjednijih europskih tehnoloških startupa sada zajedno vrijedi više od 200 milijardi američkih dolara.

Europski startup ekosustav povoljan je za osnivanje tvrtki i prikupljanje početnog kapitala, no i dalje se suočava s kroničnim nedostatkom domaćeg kapitala za financiranje daljnjeg rasta i globalne ekspanzije.

Kada startupima zatrebaju velike investicijske runde za širenje na svjetska tržišta, europski fondovi često nemaju dovoljno kapitala da ih podrže u mjeri u kojoj to mogu američki investicijski fondovi.

Dok Europska unija ne riješi problem financiranja u kasnijim fazama razvoja tvrtki i ne dodatno integrira jedinstveno tržište, njezine će se najperspektivnije tehnološke kompanije morati uvelike oslanjati na američke investitore kako bi prerasle lokalne okvire ili će riskirati da budu preuzete prije nego što dobiju priliku postati globalni igrači.

Prije petnaest godina Europa je teško stvarala jednoroge (unicorns). U posljednjih dvanaest mjeseci iznjedrila je čak pet deseteroga (decacorns), odnosno startupa čija je vrijednost premašila 10 milijardi američkih dolara.

Prema dostupnim procjenama, Revolut bi mogao postati sljedeća europska tvrtka čija će tržišna vrijednost premašiti 100 milijardi američkih dolara.

U međuvremenu su Helsing, Mistral i Bending Spoons značajno povećali svoje procijenjene vrijednosti, a očekuje se da će do kraja godine Europa dobiti još nekoliko novih decacorna.