10 najvećih tvrtki na svijetu

Na današnjem tržištu, divovi globalne industrije više su od samo poznatih imena, oni su motori koji potiču inovacije i oblikuju budućnost cijelih sektora

Najveće tvrtke na svijetu, mjereno tržišnom kapitalizacijom, su tehnološki lideri. Nvidia, Microsoft i Apple, svaki s vrijednošću većom od 3 bilijuna američkih dolara, potvrda su utjecaja digitalne transformacije i povjerenja investitora u dugoročni potencijal tehnologije.

Uz dominantnu tehnologiju, ni drugi sektori nisu zaostali. Energija, financije i kemikalije također su se probili na vodeće globalne tvrtke, što odražava širi ekonomski utjecaj industrija izvan Silicijske doline. Takve tvrtke ostvaruju godišnje prihode u stotinama milijardi dolara.

Regionalno, Sjedinjene Američke Države i dalje imaju najviše globalnih lidera. Poduzeća sa sjedištem u SAD-u čine okosnicu višeg sloja globalnog tržišta dionica.

Zanimljivo je da je među globalnim liderima Berkshire Hathaway, na čelu s Warrenom Buffettom, tvrtka koja ima korijene u 1839. godini, mnogo prije interneta ili električne energije.