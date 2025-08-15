10 najboljih chatbotova kontrolira 58,8% web prometa AI-ja

Od samo nekoliko ranih sudionika do ogromnog i konkurentnog tržišta, najbolji izvođači sada dominiraju milijardama interakcija svaki mjesec.

Između kolovoza 2024. i srpnja 2025. godine, 10 najboljih AI chatbotova privuklo je 55,88 milijardi posjeta, što čini više od polovice prometa svih AI alata.

No, nisu svi chatbotovi rasli, neki su se pojavili u središtu pozornosti, dok su drugi počeli gubiti tržišne udjele.

Osam mjerila

Studija OneLittle Web usmjerena je na analizu osam ključnih pokazatelja chatbotova:

vidljivost - udio web prometa, citati u medijima

napredak - rast u odnosu na prethodnu godinu, trendovi iz mjeseca u mjesec, promjene tržišnog udjela

korisničko iskustvo - prosječno vrijeme korištenja, recenzije u trgovini aplikacija, ocjene aplikacija

Dominacija ChatGPT-a

Tržištem dominira ChatGPT - 46,59 milijardi posjeta, što kontrolira 48,36% ukupnog prometa AI alata. Porastao je za 106% u odnosu na prethodnu godinu, s porastom korištenja na 5 milijardi posjeta mjesečno u posljednjem tromjesečju.

Grok je ostvario meteorski uspon - Od samo 51 tisuće posjeta do 686,9 milijuna posjeta u godini (+13.434,08 % u odnosu na prethodnu godinu), potaknut dubokom integracijom u X (prije Twitter) i velikom medijskom pokrivenošću.

Geminijevo je ostvario brzo širenje - +156% rasta u odnosu na prethodnu godinu na 1,66 milijardi posjeta, udvostručujući mjesečni promet u posljednjem tromjesečju. Sada je pozicioniran kao najjači izazivač ChatGPT-a, iako je i dalje 28 puta manji.

Iako ima manji promet Claudea (1,15 milijardi posjeta), prednjači u vremenu korištenja s 16:44 minuta po sesiji, što pokazuje snažnu lojalnost korisnika.

DeepSeek je dosegnuo vrhunac od 520,2 milijuna posjeta u veljači 2025. godine, ali je do srpnja pao za 39,5% na 314,6 milijuna. Njegov pad odražava nagli pad medijske pokrivenosti nakon veljače.

Zajedno, 10 najboljih chatbotova posjeduje 58,8% ukupnog AI web prometa na tržištu od preko 10.500 AI alata, što pokazuje konsolidirajući ekosustav.