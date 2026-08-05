Veliki dio AI industrije su marksisti, kaže šef Palantira

Brojne tvrtke koje grade velike jezične modele, namjeravaju, "svjesno ili ne, zauzeti sredstva proizvodnje svojih navodnih partnera", uvjeren je Karp

Miroslav Wranka srijeda, 5. kolovoza 2026. u 10:05
Alex Karp 📷 UK Government (Wikipedia)
Alex Karp UK Government (Wikipedia)

Glavni izvršni direktor Palantira Alex Karp upozorio je kako su granični laboratoriji umjetne inteligencije previše nepouzdani za  poduzeća kako bi se surađivalo s njima. U pismu dioničarima Palantira implicirao je kako su to vrste kapitalista koje su dovele do marksističkog socijalizma.

Naveo je kako u poslovanju oko umjetne inteligencije postoje "marksistički prizvuk i podtonovi“. Brojne tvrtke koje grade velike jezične modele, namjeravaju, "svjesno ili ne, zauzeti sredstva proizvodnje svojih navodnih partnera", uvjeren je Karp.

Oslanjanje na umjetnu inteligenciju pomoglo je Palantiru u ostvarivanju rekordnih rezultata tijekom prošlog tromjesečja. Tvrtka je prijavila prihod od 1,9 milijardi američkih dolara, što je 93 posto više nego u istom kvartalu lani, i dobit od 1,1 mlrd. USD. To je "više dobiti u jednom kvartalu nego što smo imali u ukupnim prihodima u istom razdoblju prethodne godine", napisao je Karp.

"Hoće li tvrtke uvjeriti u budućnost u kojoj vaš posao pomaže pobjedu njihovih protivnika, a svi koji pobijede su mala, sićušna skupina ljudi koji žive na malom mjestu i nekako vjeruju, zato što jedu povrće i ne podržavaju ratne borce, kako zaslužuju imati sva sredstva za proizvodnju ove zemlje? A ostatak nas trebao bi samo sjediti i apsorbirati troškove te revolucije, koju plaćamo", istaknuo je Karp.

S druge strane, naglasio je, Palantir vladama i poduzećima pruža softver za analizu i umjetnu inteligenciju neovisnu o modelu te omogućuje organizacijama u kontroliranju podataka, kao i upute, orkestraciju i kontekst vezane uz AI.

"Kako to plaćamo? U poslovnom kontekstu, ljudi se prijavljuju za tokene samozadovoljavanja... po stvarnoj cijeni kao i drugi oblici samozadovoljavanja. Plaćate im pravo migracije vašeg intelektualnog vlasništva, vašeg znanja, vaše stručnosti u svoj model, kako bi mogli izgraditi konkurentno poslovanje koje ne zahtijeva vaše poslovanje ili ljude. I zašto to rade? To se zapravo radi iz onoga što oni smatraju moralnim razlozima. Oni su superiorniji od vas. Zaslužuju kolonizirati vaše poduzeće", uvjeren je Karp.

Ova teorija ukazuje na značajan popis tvrtki koje su bile u partnerskom odnosu ili plaćale Anthropic i OpenAI dok su laboratoriji za umjetnu inteligenciju pokretali slične poslove, od alata za dizajn do zdravstvenih operacija, pravnih, pa čak i otkrivanja lijekova.
 

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