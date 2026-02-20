Trump ima spreman govor o vanzemaljcima, ali čeka pravi trenutak?

Američki predsjednik Donald Trump je pripremio je govor u kojem detaljno opisuje izvanzemaljski život i svemirske brodove, prema riječima njegove snahe Lare Trump. Navodno čeka pravi trenutak kad će ga održati.



Kad ga je, skupa sa suprugom Ericom Trumpom, pitala o postojanju NLO-a i vanzemaljaca, predsjednik se pravio nevješt. Uvjerena je kako je Trump rekao kako ima govor koji ima možda veze s nekom vrstom izvanzemaljskog života.



Upitana za komentar, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je kako bi govor o izvanzemaljcima bio vrlo uzbudljiv i od velikog interesa, ali i istaknula kako prvi put čuje za tako nešto. Uvjerena je kako bi sve to jako zanimalo, uključujući bivšeg predsjednika Baracka Obamu.



Obama je,naime, nedavno pojasnio kako nije vidio nikakve dokaze o postojanju izvanzemaljaca, nakon što su komentari koje je dao u podcastu s Brianom Tylerom Cohenom, a koji su naizgled potvrdili njegovo znanje o izvanzemaljskom životu, postali viralni.



Ideja o posjetiteljima izvan ovog svijeta zaokupila je zakonodavce i američku javnost. Članovi Zastupničkog doma održali su niz saslušanja i povjerljivih brifinga o fenomenu neidentificiranih letećih objekata ili, kako ih vlada naziva: neidentificirani anomalni fenomeni.



Saslušanje Zastupničkog doma u srpnju 2023. uključivalo je zapanjujuće svjedočenje bivšeg časnika vojne obavještajne službe i zviždača Davida Gruscha, koji je tvrdio kako Pentagon i druge agencije uskraćuju informacije o tim fenomenima te već više desetljeća prikriva program u sklopu kojeg američke vlasti pokušavaju obrnutim inženjeringom rekonstruirati izvanzemaljsku tehnologiju.