Suosnivač Palantira i PayPala bio je rani pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa, a podržao je i potpredsjednika J.D. Vancea, koji je radio u Mithril Capitalu, investicijskoj tvrtki koju je Thiel suosnovao



Tijekom konferencije u Aspenu (Sjedinjene Države) Thiel je optužio papu Lava XIV. za nenamjerno promicanje kineskih interesa zbog toga što se zalaže za jači međunarodni nadzor nad umjetnom inteligencijom. Papinu encikliku neće poslušati u Kini, ali bi mogli u SAD-u, što bi moglo usporiti samo jednu stranu u utrci, upozorio je.



Thiel je u ožujku održao seriju predavanja o Antikristu u Rimu (Italija), gdje je tvrdio kako se on ne može manifestirati kao pojedinac, već kao svjetska vlada koja preuzima vlast obećavajući zaštitu čovječanstva od egzistencijalnih prijetnji poput umjetne inteligencije ili globalnog zatopljenja. Dva katolička sveučilišta ogradila su se od organizacije tih događanja.



U raspravi s Francisom Fukuyamom ustvrdio je kako su institucije koje su održavale demokraciju postale motori paralize, a desetljeća tehnološke stagnacije gurnula su zapadnu politiku prema većoj nestabilnosti. Prijetnju vidi u usponu i dominaciji krajnje ljevice u SAD-u. Očekuje demokratsko-socijalističko preuzimanje Demokratske stranke. Kad se to dogodi, uvjeren je, SAD će biti gotov jer republikanci nisu toliko važni.



Također je uvjeren kako je Američka revolucija u osnovi pogrešno shvaćena jer je trebala rezultirati predsjednikom moćnijim od tadašnjeg britanskog kralja Georgea III. Europsku uniju je opisao kao stagniranu, pravilima ograničenu birokraciju koja je "kao loša umjetna inteligencija".



Unatoč poslovanju vrijednom milijarde američkih dolara s nacionalnim sigurnosnim establišmentom, Thiel tvrdi kako Palantir (čiji je suosnivač) nije blisko povezan s američkom dubokom državom. Ustvrdio je kako ni on, ni sadašnji glavni izvršni direktor Palantira Alex Karp nisu prošli sigurnosne provjere američkih vlasti.



Impozantan utjecaj tehnoloških tvrtki jedna je od stvarno zdravih stvari u SAD-u jer to znači kako su "centri moći raspoređeni u ovoj zemlji". Kao primjer je naveo Anthropic, koga vidi kao pobjednika u utrci umjetne inteligencije i za koga tvrdi kako će namjestiti američke predsjedničke izbore 2008. godine u korist demokrata. Ipak, preferira svijet u kojem SAD ima konkurentske centre moći poput Rima ili Rusije.

