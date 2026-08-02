Stroj za bezbolnu tetovažu? Sad, eto, i to postoji

Startup CipherX dizajnirao je stroj za koji tvrdi kako izvodi prvu bezbolnu tetovažu na svijetu. Sustav za tetoviranje s mikrotočkicama sastoji se od utovarne rampe, ručnog aplikatora i flastera koji nosi odabrani dizajn kao niz mikroiglica.



Pomoću aplikatora, flaster se brzo pritisne na kožu, gdje mikroiglice počinju prenositi pigment i otapati se. Flaster ostaje na koži oko 10 do 15 minuta, nakon čega se jednostavno odlijepi, ostavljajući tetovažu.

U početku su linije slabe, ali tijekom nekoliko dana pigment se razvija i otkriva konačni dizajn. Njega nakon tetoviranja trebala bi biti jednostavna - nije potrebno omatanje, a područje samo treba održavati čistim prvih 24 sata (dakle, bez saune ili vježbanja u teretani).



CipherX je pokrenut u prosincu 2020. godine. Njegov osnivač Ferdinand Kohle je prije toga radio u dizajnerskoj i farmaceutskoj industriji. Vođen vlastitim fobijama od krvi i igala, počeo je istraživati ​​tehnologiju mikroigala - koju se trenutno češće koristi u tretmanima lica - i propitivati ​​kako bi ona mogla promijeniti iskustvo tetoviranja.



Termine je moguće zakazati u tvrtkinoj trgovini CX Flagship Store u zapadnom Londonu (Ujedinjeno Kraljevstvo). Bit će i u ponudi putem odabranih događaja, pop-upova i suradnji.



Zasad kupci biraju iz kurirane kolekcije dizajna, od smajlića do stolice. U budućnosti je u planu suradnja ​​s tattoo umjetnicima na dizajnu, imajući na umu ograničenja uređaja, kao i moguće druge primjene - recimo, tetovaže koje bi mogle mijenjati boju kako bi signalizirale nešto o tome što se događa u vašem tijelu, vašoj temperaturi, izloženosti UV zračenju i tome slično.