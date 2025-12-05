Ovi su roboti možda umjetnost, ali malo su jezivi

U sklopu nove umjetničke izložbe u Art Baselu u Miamiju (SAD) predstavljeni su robotski psi s uznemirujuće realističnim kopijama glava nekih od najvećih imena u tehnologiji, kao što su Elon Musk, Mark Zuckerberg i Jeff Bezos. Uz njih, tu su još i umjetničke legende Andy Warhol i Pablo Picasso.



Kao dio izložbe "Regular Animals", roboti opremljeni kamerama hodaju malim ograđenim prostorom prije nego što povremeno čučnu kako bi izbacili Polariod generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje ljude koji promatraju. Svaki put kada se to dogodi, LED zaslon na leđima psa prikazuje poruku "način rada kakanja". Posjetitelji mogu uzeti jednu od "kaka", odnosno certifikata u kojima je navedeno kako je umjetničko djelo "testirano i provjereno kao 100 posto čisti GMO-free, organski pseći izmet koji potječe iz anusa srednjeg odraslog psa".



Bizaran izložbeni prostor djelo je digitalnog umjetnika Mikea Winkelmanna - poznatijeg kao Beeple - čuvenog po grotesknim, satiričnim 3D umjetničkim djelima i animacijama koje miješaju pop kulturu, politiku i distopijske teme. Tijekom 2021. godine dobio je 69 milijuna američkih dolara prodajući putem NFT-a knjigu "Everydays: The First 5000 Days".



"Što ako čin gledanja umjetnosti više nije jednosmjerni susret, već dio povratne petlje u kojoj umjetničko djelo promatra, uči i pamti nas zauzvrat?", naveo je Beeple u opisu svoje najnovije instalacije, "Ovo je umjetna inteligencija koja reinterpretira slike i ono što humanoid vidi. Postoji analogija; sve više ćemo svijet gledati kroz umjetnu inteligenciju. Također svijet vidimo kroz prizmu umjetnika i tehnoloških lidera poput Elona Muska i Marka Zuckerberga koji oblikuju ono što vidimo, vjerojatno više od bilo koga drugog."