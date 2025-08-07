Objavljen intevju s avatarom tinejdžera ubijenog u masovnoj pucnjavi 2018.

Avatar je obučen na informacijama na Internetu, kao i onome što je Joaquin Oliver napisao, rekao i objavio online - sve u suradnji s roditeljima

Jim Acosta, bivši glavni dopisnik CNN-a iz Bijele kuće koji sada vodi neovisnu emisiju na YouTubeu, objavio je intervju s avatarom Joaquina Olivera, generiranim umjetnom inteligencijom, koji je poginuo u dobi od 17 godina u pucnjavi u školi Parkland 2018. godine.

Interaktivnu umjetnu inteligenciju stvorili su Joaquinovi roditelji, koji su Acosti omogućili prvi "intervju" s rekonstruiranom verzijom svog sina na dan koji bi bio njegov 25. rođendan. Joaquin je bio jedan od 17 ubijenih u masovnoj pucnjavi u srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas.

Acosta je pitao umjetnu inteligenciju Joaquina o njegovom rješenju za oružano nasilje, na što je avatar odgovorio: "Vjerujem u kombinaciju jačih zakona o kontroli oružja, podrške mentalnom zdravlju i angažmana zajednice. Moramo stvoriti sigurne prostore za razgovore i veze, osiguravajući da se svi osjećaju viđeno i saslušano."

Avatar je dodao kako, iako mu je život prekinut, želi nastaviti inspirirati druge na povezivanje i zalaganje za promjene. Razgovarali su također o privatnom životu, filmovima...

Joaquinov otac Manuel vjeruje kako će virtualno oživljavanje njegovog ubijenog sina omogućiti veći utjecaj u borbi za kontrolu oružja putem interakcije i postavljanja videozapisa. Avatar je obučen na informacijama na internetu, kao i onome što je Joaquin napisao, rekao i objavio online. Roditelji su se djelomično na njegovo stvaranje odlučili kako bi mogli ponovno čuti glas svog sina.