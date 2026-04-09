Nacistički stroj za šifriranje od sad je dostupan i u vašem browseru

Jedan je entuzijast izradio digitalni 3D model stroja za šifriranje SG-41, prepun kotača, poluga i logičkog upravljanja koracima, dostupan putem web preglednika. Martin Gillow opisuje svoju kreaciju kao dijelom očuvanje povijesti uz pomoć digitalnih tehnologija, dijelom inženjersku arheologiju, a dijelom kao pokušaj razumijevanja kako je taj stroj uopće funkcionirao.



Schlüsselgerät 41 je prvi put proizveden u Njemačkoj tijekom Drugog svjetskog rata, kao moguća zamjena za puno poznatiju Enigmu. Nazvan "Hitlerov mlin" zbog ručne ručice sa strane, stroj je mogao ispisivati ​​i otvoreni i šifrirani tekst poruke na par papirnatih vrpci.



Gillowa je nadahnuće za projekt spopalo nakon posjeta Bletchley Parku i britanskom Nacionalnom muzeju računarstva, u kojem se nalazi obnovljeno računalo Colossus. Uzeo je izvorni računalni kod za stari simulator Colossusa, koji je zahtijevao Internet Explorer pa je 2016. godine razvio Virtual Colossus, a zatim još jedan stroj za šifriranje, Virtual Lorenz, 2017.



Nastavio je stvarati digitalne verzije drugih strojeva prije nego što se krajem 2024. prihvatio izazova SG-41. Počeo je s 3D skeniranjem stroja, kojeg je mu je ustupio Deutsches Museum. U projektu je sudjelovao i tim iz muzeja Crypto, koji se bavio proučavanjem načina šifriranja i pomogao pri postizanju autentičnosti virtualnog modela.



Gillow je tijekom 2025. dobio poziv za razgledavanje modela SG-41 koji posjeduje britanska obavještajna agencija GCHQ. To mu je pomoglo oko pojedinih komponenti s kojima je imao poteškoća.



Kao i kod svakog digitalnog projekta, dugovječnost je izazov. Gillow planira stvoriti repozitorij svojih i tuđih (uz dopuštenje) simulacija strojeva na stranici kao što je Zenodo, koja pohranjuje podatke u CERN-ovom podatkovnom centru.