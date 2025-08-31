Otkriven pauk koji koristi krijesnice kao mamac

Opservacijska analiza i laboratorijski eksperimenti otkrili su kako su, korištenjem svjetlosti krijesnica kao mamca, noćni grabežljivci poboljšali svoj uspjeh u lovu.

Krijesnice svijetle kako bi privukle partnere. Kako pokazuju nova istraživanja, određena vrsta pauka naučila je iskoristiti ovaj svjetleći prirodni fenomen.

U radu objavljenom u časopisu Journal of Animal Ecology opisano je kako pauk krijesnica (Psechrus clavis) očito iskorištava luminiscenciju krijesnica kako bi privukao više plijena. Opservacijska analiza i laboratorijski eksperimenti otkrili su kako su, korištenjem svjetlosti krijesnica kao mamca, noćni grabežljivci poboljšali svoj uspjeh u lovu.

Istraživače je na ovo neobično ponašanje upozorila sklonost pauka da odmah konzumiraju većinu larvi - poput moljaca - uhvaćenih u njihovim mrežama, ali ne i krijesnica. Kad bi svjetleća stvorenja uletjela u mrežu predatora koji sjedi i čeka, pauk bi ih jednostavno ostavio neka vise oko sat vremena. Čak bi se povremeno vraćao puzeći kako bi vidio jesu li krijesnice žive i svijetle li.

Kako bi otkrili o čemu se radi, istraživači su pripremili LED svjetla koja su jako nalikovala sjaju krijesnica, postavljajući ih na mreže pauka koji paučine. Mreže ukrašene ovim LED svjetlima privukle su tri puta više plijena u usporedbi s kontrolnom grupom bez ikakvih svjetala.

Kada su istraživači ograničili plijen na prave krijesnice, mreže opremljene LED svjetlima privukle su deset puta više njih - uglavnom mužjaka. To sugerira kako su krijesnice umjetno sjajenje zamijenile za potencijalne partnere.