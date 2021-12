Pandemija covid-19 razotkrila je izazove u globalnoj farmaceutskoj industriji, od otkrivanja lijekova do kliničkih ispitivanja do lanca opskrbe, navodi CBInsight u svojoj analizi The Big Tech In Pharma Report: How Amazon, Microsoft, Apple, And Google Are Capitalizing On The Digital Transformation ukazujući kako je povrat istraživanja i razvoja u farmaceutici u posljednjih 6 godina, odnosno prije pandemije, pao je za čak 65%. Prošle godine, s izbijanjem globalne pandemije zabilježen je rast investiranja u farmaceutiku po prvi put od 2014. godine. Naime, financiranje tvrtki za otkrivanje lijekova uz pomoć ​​umjetne inteligencije u 2020. godini dosegao je rekordnu vrijednost, gotovo 1,3 milijarde američkih dolara. Taj je rekord očekivano već oboren ove 2021. godine, s financiranjem od 2,6 milijardi dolara, odnosno dvostruko više nego godinu ranije.

Pametni znaju čemu služe podaci

Velike tehnološke tvrtke uvidjele su svoju mogućnost korištenja softvera, velikih podataka, stručnosti u umjetnoj inteligenciji kako bi ih iskoristili u cijelom lancu vrijednosti farmaceutske industrije. Zahvaljujući ogromnoj količini dostupnih podataka koje su raspoložive samo velikim tehnološkim tvrtkama, poput Amazona, Microsofta, Applea i Googlea) jasno da su prepoznale svoje prilike za primjenu digitalnih rješenja u farmaciji, prije svega u stvaranju cjepiva za SARS CoV-2.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Naime, količina podataka o pacijentima pohranjenih u kliničkim sustavima naglo je, navodi CBInsight u svojoj studiji, porasla je od 2016. do 2020. godine za skoro 500%. Do pandemije nitko u industriji posebno nije obraćao pozornost na takvo povećanje podataka osim znanstvenika u laboratorijama koji nisu imali mogućnost njihovog korištenja u industriji. S pandemijom se i izvan znanstvenih laboratorija shvatilo kako su ti podaci, posebno vrijedni za znanost kao real-world evidence (RWE), iskoristljivi i za industriju, odnosno njene poslovne modele. Konkretno shvatilo se kako su izrazito pogodni za otkrivanje lijekova i klinička ispitivanja. No, u samoj farmaceutskoj industriji shvatili su i da bez velikih tehnoloških tvrtki ne mogu iskoristiti te podatke, prije svega nalaze se kod njih a te tehnološke tvrtke imaju načine njihovog korištenja. Samo uz pomoć velikih tehnoloških tvrtki moguće je ogromne podatke Velika koristi za identificiranje ciljeva lijekova, predviđanje potražnje za lijekovima u stvarnom vremenu i izgradnju tehnologije praćenja pacijenata i zdravstvenih podataka u praćenju, na primjer, pandemije.

Najbolje za big tech tek dolazi

Zdravstvo je u pandemiji, a posebno farmaceutska industrija kroz pandemiju doživjelo snažnu digitalnu transformaciju kada se shvatila vrijednost ogromne količine podataka i primjene softverskih alata, prije svega umjetne inteligencije. Naravno da su velike tehnološke tvrtke iskoristile svoje prednosti gradeći tehnologiju za pojednostavljenje otkrivanja lijekova, vršenje naprednijih i bržih kliničkih ispitivanja, unaprjeđenje i ubrzanje proizvodnje i stvaranje učinkovitijih opskrbnih lanaca brze dopreme cjepiva te daljinskog praćenja pacijenata i zdravstvenih podataka o pandemiji.

Posljedica toga, kako navodi CBInsight, je što su velike tehnološke tvrtke snažno ušle u zdravstvene sustave i farmaceutsku industriju kao partneri, poslije mogu biti i konkurenti velikim farmaceutskim tvrtkama, Bilo za što da se opredijele imati će ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji farmacije te zdravstvenih sustava.

Podijeli: