Kina je predvodnik i lider u usvajanju tehnologije zamjene baterija i poslovnog modela Baterija-kao-usluga (Battery as a Service BaaS), zahvaljujući državnoj strateškoj podršci takvom modelu od 2020. godine što je rezultiralo uspjehom pionira u takvom poslu kao što su Nio, BAIC i Aulton. Najnovije izvješće Strategy Analytics Electric Vehicles Service (EVS), The Rising Battery Swapping Market in China analizira kinesko tržište zamjene baterija i navodi da se različiti sudionici na tržištu iz različitih sredina okupljaju u razvoju i iskorištavanju poslovnog modela zamjene baterija i njegovih mogućnosti.

Naime, tehnologija zamjene baterija pojavljuje se kao alternativa infrastrukturi za punjenje baterija koja vozaču BEV-a osigurava potpuno napunjenu bateriju u vremenu koje se može usporediti s punjenjem goriva u vozilu s unutarnjim izgaranjem. Odvajanje baterije od vozila također pomaže u smanjenju početnih troškova BEV-ova i omogućuje centralizirano punjenje baterija i upravljanje, ujednačavanje potražnje iz električne mreže, produžavanje životnog vijeka baterijskih paketa i nuđenje spremnih izvora za buduće recikliranje.

Primjenjuje se u različitim scenarijima, na osobna vozila za privatne korisnike ili zajedničku mobilnost, uključujući vozne parkove taksija i prijevoza, te gospodarska vozila poput autobusa, dostavnih kamiona i kombija. Različiti igrači iz različitih sredina u Kini okupljaju se u razvoju i iskorištavanju poslovnog modela zamjene baterija i njegovih mogućnosti. Osim uspješnih ranih sudionika, uključujući proizvođače originalne opreme i operatere postaja kao što su Nio, BAIC i Aulton, mnogi novi sudionici također ulažu značajna ulaganja u posao zamjene baterija, od dobavljača energije do proizvođača baterija.

“Koliko god se posao zamjene baterija činio korisnim za BEV industriju, još uvijek postoje mnogi izazovi”, kaže autorica izvješća i analitičarka industrije u EVS Service Julia An te dodaje: „Visoki troškovi izgradnje i rada stanice za izmjenu i poteškoće u dijeljenju stanica za izmjenu između proizvođača nameću velike rizike komercijalizaciji zamjene baterija. Brza poboljšanja tehnologija ultrabrzog punjenja i bežičnog punjenja te smanjenje cijena baterija također bi mogli ukloniti prednosti tehnologije zamjene baterija.”

“Snažna podrška politici, obveze proizvođača i standardizacija omogućit će zamjeni baterija da posluži kao komplementarni pristup mrežama brzog punjenja u Kini. Usvajanje zamjene baterija bit će prikladnije za podršku potrebama voznih parkova BEV-a kojima upravljaju taksiji, operatori zajedničke mobilnosti, iznajmljivanja i komercijalnih voznih parkova koji imaju veću dnevnu kilometražu i osjetljiviji su na troškove zastoja” smatra izvršni direktorGlobal Automotive Practice (GAP) Asif Anwar.

