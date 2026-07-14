Landera još nema: Čime će astronauti sletjeti na Mjesec?

Bivši šef američke agencije NASA-e Jim Bridenstine upozorio je kako bi plan te institucije za slijetanje astronauta na Mjesec mogao biti previše kompliciran.



Bridenstine, koji je vodio NASA-u tijekom prve administracije Donalda Trumpa i otišao 2021. godine prije lansiranja Artemisa I, rekao je kako trenutna arhitektura lunarnog landera izgleda zabrinjavajuće složeno u usporedbi s Apollom. Prošle je godine doveo je u pitanje arhitekturu koju je NASA odabrala - posebno SpaceX-ov Starship - za povratak astronauta na Mjesec.



NASA je od tada preuredila plan Artemis. Artemis III sada bi trebao biti test tehnologija lunarnog landera u Zemljinoj orbiti, uglavnom u stilu Apolla 9, dok je prvo slijetanje s posadom palo na Artemis IV, koji je i dalje optimistično predviđen za 2028.



Bridenstine je pohvalio administratora NASA-e Jareda Isaacmana zbog te promjene. Lander ga, međutim, i dalje muči. Iako je hvalio Space Launch System i kapsulu Orion koja je poslala posadu Artemis II oko Mjeseca, Bridenstine je zabrinut zbog toga što još nema landera, bez kojeg nema slijetanja na Mjesec.



Blue Origin i SpaceX rade na landerima, čije komponente bi trebale biti lansirane za susret s Artemisom III. Trenutno Blue Origin planira lansirati vozilo u koje će astronauti moći ući nakon spajanja. SpaceX planira testirati mehanizam za spajanje, koji će biti montiran na kraju Starshipa.



Brindestine smatra profil misije za oba vozila izvanredno kompliciranim. SpaceX-ov lunarni Starship, na primjer, ovisit će o višestrukim lansiranjima tankera i prijenosu pogonskog goriva u orbiti prije nego što se može uputiti prema Mjesecu. Apollo je, nasuprot tome, lansirao posadu, zapovjedni/servisni modul i lunarni modul na jednoj raketi Saturn V.



Iako je Apollo bio dizajniran jednostavnije, nije bio predviđen za dulje trajanja. Do posljednjih misija Apollo lunarni modul je održavao dva astronauta na površini otprilike tri dana. Program Artemis predviđa puno dulje boravke.